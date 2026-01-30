Участнице аферы с похищением подростка в Красноярске предъявили обвинение

В Красноярске 18-летней жительнице Сургута предъявили обвинение по делу об афере с похищением подростка. Девушке вменяется мошенничество в особо крупном размере, совершенное группой лиц (ч. 4 ст. 159 УК РФ). Об этом сообщил СК РФ.

По данным следствия, 22 января обвиняемая по указанию мошенников пришла по месту жительства подростка, где они вместе взломали четыре сейфа и похитили из них более 2,5 млн руб. В тот же день девушка передала деньги курьеру, оставив себе 31 тыс. руб. После этого она вместе с подростком направилась в арендованную квартиру, где ждала дальнейших указаний от злоумышленников. Суд арестовал обвиняемую почти на два месяца.

О пропаже подростка стало известно 22 января. С отцом мальчика связались «похитители» и потребовали выкуп в размере $350 тыс. После этого мужчине прислали видеозапись, на которой сын просил выполнять все действия злоумышленников. Подростка нашли 23 января.