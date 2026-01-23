Похищенный в Красноярске подросток найден живым

В Красноярске нашли похищенного 14-летнего мальчика, сообщила в Telegram-канале представитель МВД Ирина Волк. Подросток ушел из дома вечером 22 января. Его нашли живым.

«Мои коллеги оперативно разыскали 14-летнего мальчика, пропавшего вчера в Красноярске. Полицейские проводят мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств.»,— написала госпожа Волк. По данным СКР по региону, подросток находился на арендованной квартире вместе с девушкой.

О пропаже подростка вечером 22 января заявил отец мальчика. По данным «РИА Новости», школьник — сын местного бизнесмена. По словам отца, с ним связались похитители мальчика, потребовали выкуп в $350 тыс., а из сейфов в его доме пропали 3 млн руб.

Региональное управление СКР опубликовало запись с камер видеонаблюдения, где видно, что подросток уходит в неизвестном направлении с незнакомым человеком в капюшоне. Девушка-таксист, подвозившая мальчика, рассказала, что он был с девушкой. Они поехали к одному из жилых домов Красноярска. Ведомство возбудило уголовное дело по статье о похищении несовершеннолетнего группой лиц из корыстных побуждений (пп. «а», «д», «з» ч. 2 ст. 126 УК).