Суд арестовал фигурантку дела о похищении подростка в Красноярске

Суд в Красноярске арестовал на месяц и 27 суток 18-летнюю девушку из Сургута, которая сопровождала считавшегося похищенным подростка. Об этом сообщила пресс-служба ГСУ СКР по Красноярскому краю.

Фигурантка дела будет находиться под стражей в ФКУ СИЗО-1 ГУФСИН России по Красноярскому краю до 22 марта 2026 года.

Следствие указывало, что подозреваемая не имеет места жительства в Красноярске и у нее отсутствуют при себе удостоверяющие личность документы. «В связи с чем следствие полагает, что Батырова, осознавая тяжесть преступления и возможного наказания, может воспрепятствовать производству уголовного следствия в суде»,— сообщил судья Центрального районного суда Красноярска Станислав Бузук (цитата по ТАСС).

Жительницу Сургута задержали 24 января. Ее подозревают в крупном мошенничестве, совершенном группой лиц. По версии следствия, девушка прилетела в Красноярск 21 января, а на следующий день пришла домой к 14-летнему подростку. Там они взломали сейфы и похитили 3 млн руб. Вечером в тот же день она передала деньги мошенникам, оставив часть себе. Затем оба скрылись в арендованной неизвестными квартире, где ждали дальнейших указаний.

О пропаже подростка вечером 22 января заявил его отец. В прокуратуре Красноярского края сообщили, что по возвращении домой он не обнаружил сына, а из сейфов пропали 3 млн руб. По словам отца, с ним связались похитители мальчика и потребовали выкуп в $350 тыс. Подростка нашли 23 января. СКР возбудил дело о похищении несовершеннолетнего группой лиц из корыстных побуждений (пп. «а», «д», «з» ч. 2 ст. 126 УК).