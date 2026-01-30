Российские авиакомпании пока не будут возобновлять рейсы в Венесуэлу

Российские авиакомпании в декабре 2025 года прекратили полеты в Венесуэлу из-за отсутствия спроса, а их возобновление после заявлений об открытии воздушного пространства страны не планируется. Об этом «РИА Новости» сообщили в Минтрансе РФ.

Перелеты между Россией и Венесуэлой сейчас выполняет венесуэльская авиакомпания Conviasa. До декабря 2025 года рейсы из Москвы на остров Маргарита также осуществляла российская Nordwind. С 1 декабря туроператор Pegas Touristik отменил все туры в страну до конца февраля 2026 года, сославшись на угрозы безопасности для гражданских воздушных судов.

Накануне президент США Дональд Трамп объявил о возобновлении коммерческих рейсов в Венесуэлу.

Воздушное пространство над Венесуэлой было закрыто с 29 ноября решением администрации США как мера противодействия наркокартелям в Западном полушарии. Затем американские силы наносили удары по судам Венесуэлы в Карибском море, а в ночь на 3 января захватили в Каракасе президента Николаса Мадуро и его жену Силию Флоренс. Супругов вывезли в США, где отправили в следственный изолятор. Их обвинили в наркотерроризме.