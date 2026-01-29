Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Трамп распорядился открыть небо Венесуэлы для коммерческих рейсов

Президент США Дональд Трамп заявил, что американская администрация откроет воздушное пространство над Венесуэлой для коммерческой авиации. Решение принято после контактов с уполномоченным президентом Венесуэлы Делси Родригес.

«Американские граждане скоро смогут летать в Венесуэлу, и они будут там в безопасности»,— заявил Дональд Трамп на заседании кабинета.

Президент США уточнил, что дал поручение министру транспорта Шону Даффи и другим ведомствам, включая военные структуры, открыть воздушное пространство для самолетов до конца дня.

Воздушное пространство над Венесуэлой было закрыто 29 ноября решением администрации США как мера противодействия наркокартелям в Западном полушарии. После этого американские силы наносили удары по судам Венесуэлы в Карибском море, а 3 января последовала серия ударов по Каракасу. Позднее американские военные задержали Николаса Мадуро и его супругу Силию Флорес, вывезли их из страны и доставили в следственный изолятор в Нью-Йорке.

Новости компаний Все