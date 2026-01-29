Трамп распорядился открыть небо Венесуэлы для коммерческих рейсов

Президент США Дональд Трамп заявил, что американская администрация откроет воздушное пространство над Венесуэлой для коммерческой авиации. Решение принято после контактов с уполномоченным президентом Венесуэлы Делси Родригес.

«Американские граждане скоро смогут летать в Венесуэлу, и они будут там в безопасности»,— заявил Дональд Трамп на заседании кабинета.

Президент США уточнил, что дал поручение министру транспорта Шону Даффи и другим ведомствам, включая военные структуры, открыть воздушное пространство для самолетов до конца дня.

Воздушное пространство над Венесуэлой было закрыто 29 ноября решением администрации США как мера противодействия наркокартелям в Западном полушарии. После этого американские силы наносили удары по судам Венесуэлы в Карибском море, а 3 января последовала серия ударов по Каракасу. Позднее американские военные задержали Николаса Мадуро и его супругу Силию Флорес, вывезли их из страны и доставили в следственный изолятор в Нью-Йорке.