Bloomberg: Трамп планирует назначить Кевина Уорша главой ФРС

Администрация президента США Дональда Трампа готовится к выдвижению Кевина Уорша на пост председателя Федеральной резервной системы (ФРС). Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на источники.

Господин Трамп заявил, что объявит имя своего кандидата 30 января. «Многие думают, что этот человек мог бы занять этот пост несколько лет назад»,— сказал президент, не называя имени, но добавив, что выбор будет «не слишком неожиданным» и личность кандидата известна «каждому» в финансовом мире. По данным источников издания, окончательный выбор еще не сделан, но основным претендентом является именно Уорш. Накануне он посетил Белый дом.

Кевин Уорш — бывший член совета управляющих ФРС (2006–2011 гг.), который входил в короткий список из четырех кандидатов. Помимо него в списке директор Национального экономического совета Кевин Хассет, член совета управляющих ФРС Кристофер Уоллер и топ-менеджер BlackRock Рик Ридер.

Если кандидатура будет официально предложена и утверждена Сенатом, 55-летний Уорш сменит на посту Джерома Пауэлла, чьи полномочия истекают в мае. ФРС 28 января сохранила ключевую ставку на уровне 3,5–3,75% годовых. Это в очередной раз вызвало критику президента США в отношении Джерома Пауэлла.

