Над территорией России за ночь сбили 18 беспилотников ВСУ
Минобороны РФ заявило, что за ночь над территорией России средства ПВО уничтожили 18 беспилотников ВСУ.
По данным ведомства, семь БПЛА сбиты над Брянской областью, пять — над Крымом, два — над Черным морем. Также два беспилотника уничтожены над Ростовской областью, по одному — над Астраханской и Курской областями.
Как ранее сообщал губернатор Брянской области, ВСУ атаковали регион с помощью FPV-дронов. Под удар попало село Новый Ропск Климовского района. Пострадала мирная жительница.