Жительница Брянской области пострадала при налете FPV-дронов

Вооруженные силы Украины атаковали Брянскую область с помощью FPV-дронов, заявил губернатор региона Александр Богомаз. Под удар попало село Новый Ропск Климовского района. Пострадала мирная жительница, сообщил господин Богомаз в своем Telegram-канале.

Пострадавшую доставили в больницу, уточнил глава области. По его словам, при ударе были повреждены два гражданских автомобиля. Последствиями налета занимаются оперативные и экстренные службы, добавил господин Богомаз. Об угрозе налета беспилотников губернатор сообщал в 1:28 мск, опасность была отменена в 5:46 мск.

FPV-дроны в режиме реального времени передают оператору беспилотника изображение с камеры, закрепленной на летательном аппарате. Система позволяет управлять БПЛА дистанционно. Такой вид беспилотников широко используются в военных целях.