Apple сообщила о рекордных продажах iPhone

По итогам первого квартала 2026 года выручка Apple от продаж iPhone выросла на 23% и достигла $85,3 млрд. Это рекордный показатель за всю историю компании. Общая выручка также превзошла предыдущие рекорды — она выросла почти на 16% до $143,8 млрд. Прибыль за квартал, который закончился в декабре, выросла на 16% по сравнению с тем же периодом прошлого года и составила $42,1 млрд.

«Спрос на iPhone был просто ошеломляющим»,— заявил финансовый директор Apple Кеван Парех (цитата по The Wall Street Journal). Он добавил, что количество активированных устройств Apple превысило 2,5 млрд, по сравнению с 2,35 млрд годом ранее.

Особенно высокие показатели продаж смартфонов были зафиксированы в Китае, где продажи выросли на 23%. В предыдущие годы техника Apple там не пользовалась большим спросом, отмечает The New York Times. «Я думаю, что дизайн и функциональные возможности семейства iPhone 17 действительно нашли отклик у потребителей в Китае, и мы очень рады видеть этот энтузиазм. Честно говоря, он превзошел наши ожидания»,— сказал господин Парех.

Результаты Apple превзошли ожидания. Аналитики Уолл-стрит прогнозировали квартальную выручку в размере $138,38 млрд и прибыль в размере $39,49 млрд.

Продажи iPhone 17 и более дорогих версий смартфона стартовали в сентябре 2025 года. Цена на устройства начинается от $799.