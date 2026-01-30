Иск: P. Diddy признался в убийстве Тупака, чтобы запугать жертву изнасилования

Американский рэпер Шон Комбс, известный как P. Diddy, признался в убийстве музыканта Тупака Шакура. Об этом заявил бывший работник эскорт-агентства, который, согласно судебному иску, в 2012 году подвергся сексуальному насилию со стороны P. Diddy, сообщает New York Post.

Мужчину, обвинившего Шона Комбса в изнасиловании и угрозах, зовут Стив Отис. В иске, который был подан в Верховный суд Манхэттена на этой неделе, пострадавший сообщил, что Комбс склонил его к употреблению наркотиков и принуждал к унизительным сексуальным практикам. По его словам, это произошло в одном из отелей в центре Нью-Йорка. Он описал случившееся как «долгую ночь сексуальных извращений».

После произошедшего рэпер стал угрожать своей жертве и требовал никому о произошедшем не рассказывать. «Я с тобой... не шучу. Если я могу завалить Пака (Тупака Шакура.— "Ъ"), то... подумай, что может случиться с тобой?»,— приводит господин Отис слова рэпера.

В 2014 году господин Отис решил оставить комментарий под постом в соцсетях P. Diddy. Не уточняется, что именно написал пострадавший, но утверждается, что после этого угрозы со стороны рэпера возобновились. Стив Отис заявил, что начал чувствовать себя в безопасности спустя больше 10 лет после произошедшего — когда P. Diddy наконец оказался за решеткой.

Тупак Шакур был смертельно ранен в Лас-Вегасе 7 сентября 1996 года. Его автомобиль расстреляли из проезжавшей мимо машины на светофоре. 25-летний рэпер скончался через несколько дней.

Предполагаемого убийцу Тупака зовут Дуэйн Дэвис. Он заявлял, что на преступление его толкнули личные мотивы. Однако он также признал, что рассчитывал получить вознаграждение в $1 млн, которое, по его утверждению, обещал P. Diddy за убийство.