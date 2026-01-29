FT: Си Цзиньпин признался, что болеет за «Манчестер Юнайтед»

Председатель КНР Си Цзиньпин во время встречи с премьер-министром Великобритании Киром Стармером в Пекине признался, что болеет за футбольный клуб «Манчестер Юнайтед». Об этом сообщил политический обозреватель газеты Financial Times Джордж Паркер на своей странице в X.

Си Цзиньпин на встрече также заявил, что интересуется тремя другими футбольными клубами: «Арсеналом», «Манчестер Сити» и «Кристал Палас», сообщил господин Паркер. «Стармер был ошеломлен»,— написал он. Кир Стармер болеет за «Арсенал». По данным Independent, он присутствовал на одном из матчей футбольного клуба в сентябре, когда в Лондоне проходили протесты правых сил.

Телеканал Sky News сообщил, что господин Стармер подарил Си Цзиньпину мяч с матча Английской премьер-лиги между «Арсеналом» и «Манчестер Юнайтед». В ответ председатель КНР вручил британскому премьеру бронзовую статую лошади и несколько флейт.

«Си Цзиньпин — фанат “Манчестер Юнайтед”, и мы договорились, чтобы он получил футбольный мяч с автографами игроков после матча против “Арсенала” в воскресенье»,— сообщил газете Financial Times источник с Даунинг-стрит. «Манчестер Юнайтед» обыграл «Арсенал» со счетом 3:2, и премьер-министр «был недоволен»: «он не мог поверить, что ему пришлось отдать этот мяч»,— рассказал собеседник газеты.

По итогам сегодняшней встречи в Пекине Китай согласился ввести безвизовый режим для британцев на туристические и деловые поездки. Переговоры Кира Стармера и Си Цзиньпина длились три часа, сообщила FT. Премьер-министр назвал встречу продуктивной и заявил, что поднял на ней сложные вопросы. Оба политика договорились вывести отношения КНР и Великобритании из многолетнего «ледникового периода», пишет The New York Times.