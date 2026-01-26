«Пушки» на макушке

Главным итогом 23-го тура чемпионата Англии по футболу стало сокращение дистанции между претендентами на титул. Не побеждавший в лиге с начала января лондонский «Арсенал» по-прежнему возглавляет турнирную таблицу. Однако после домашнего поражения — 2:3 — от «Манчестер Юнайтед» зазор между столичной командой и ее ближайшими преследователями сократился. Теперь «Манчестер Сити» и «Астон Вилла» в четырех очках от лидера.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Игрок «Арсенала» Эберечи Эзе (в центре)

Фото: Peter Cziborra / Reuters Игрок «Арсенала» Эберечи Эзе (в центре)

Фото: Peter Cziborra / Reuters

Состоявшаяся 25 января встреча против «Манчестер Юнайтед» стала для лондонского «Арсенала» третьей подряд осечкой в английском первенстве. Причем осечкой довольно заметной. До сих пор в нынешнем сезоне не было такого матча, в котором команда Микела Артеты пропустила бы трижды. А дома, на Emirates Stadium, она играла почти безупречно: не пропускала больше раза за игру, в 16 матчах одержала 14 побед, из них 8 — всухую.

Словом, результат воскресного матча — 3:2 в пользу гостей — выглядел большой неожиданностью. А если учесть, что счет открыли хозяева, то вообще своего рода аномалией.

В начале второго тайма «Арсенал» уже уступал — 1:2, пропустив голы, очень несвойственные команде, признанной чуть ли не эталоном надежности. Сначала чудовищную ошибку допустил Мартин Субименди: он поторопился с поперечной передачей и вывел один на один форварда соперника Брайана Мбемо. Затем опорная зона лондонцев провалилась еще раз: Субименди и Деклана Райса оставили в дураках Бруну Фернандеш и Патрик Доргу. Они прошли соперников, довольно рискованно разыграв мяч накоротке. Завершил эпизод потрясающий выстрел Доргу из-за пределов штрафной — мяч влетел в ворота от перекладины.

В концовке «Манчестер Юнайтед» продемонстрировал какую-то невероятную живучесть. Пропустив после углового, он провел еще одну молниеносную атаку через центр с парой авантюрных передач прямо под носом у Субименди и Райса. А венчал ее еще один изумительный дальний удар — теперь нижний угол поразил Матеус Кунья.

«Арсенал» потерял очки в третьем туре подряд (ранее он сыграл две нулевые ничьи — с «Ливерпулем» дома и с «Ноттингем Форест» в гостях) и уже не видится таким неуязвимым. Сложно воспринимать этот отрезок именно как серию неудач. Все-таки между матчами чемпионата лондонцы играли убедительно и добились побед (к тому же гостевых) над статусными соперниками: в первом полуфинале Кубка лиги команда Микела Артеты одолела соседей, «Челси» (3:2); в Лиге чемпионов она превзошла миланский «Интер» (3:1). Однако до января «Арсенал» шел по дистанции настолько ровно и чисто, что даже подобный неглубокий спад казался чем-то крайне маловероятным.

Это поражение обострило борьбу за титул чемпиона Англии, который «Арсеналу» не покорялся уже больше двух десятилетий. На счету лидера таблицы сейчас 50 баллов.

У ближайших преследователей — не отличающихся стабильностью «Манчестер Сити» и «Астон Виллы» — по 46 очков. С большой долей вероятности именно эти три команды и разыграют трофей.

На четвертое место поднялся как раз воспрявший после назначения на должность главного тренера Майкла Каррика «Манчестер Юнайтед». Второй уикенд подряд он огорчил претендента на чемпионство (неделю назад обыграл «Сити» в манчестерском дерби — 2:0), и тем не менее от топ-3 его отделяет аж восемь баллов — многовато, пусть впереди еще больше трети сезона.

Роман Левищев