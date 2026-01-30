Рынок частной медицины вернулся к допандемийному уровню по числу компаний

В 2025 году в России было открыто 8,7 тыс. новых частных медицинских компаний, что всего на 1% меньше, чем в 2019 году, и на 7% больше, чем в 2024-м. Общее число работающих организаций в сфере здравоохранения достигло 88,4 тыс. Такие данные приводит аналитическая компания Rusprofile.

Рост сектора обеспечивают преимущественно небольшие формы бизнеса. На 22% увеличилось число частных врачебных практик (до 916), что часто соответствует небольшим клиникам без стационара, поясняет гендиректор Eqiva Дарья Шубина. При этом крупных объектов площадью от 1 тыс. кв. м за год открылось всего 20, и все — действующими федеральными сетями.

Причина количественного роста числа медорганизаций может быть в том, что бизнес часто открывает несколько юрлиц под разные лицензии, помещения, партнерства, франшизы, отмечает создатель AI-администратора для клиник ChatMedBot Марика Хлуд. Например, вокруг телемедицины, ИИ-сервисов появляются отдельные интеграторы или сервисные компании.

Оборот коммерческой медицины, по оценке Eqiva, в 2025 году вырос на 13%, до 1,78 трлн руб., во многом за счет инфляции. Средний чек на услуги увеличился на 11%, до 4,9 тыс. руб. Несмотря на высокие входные барьеры, отрасль продолжает привлекать новых инвесторов, в том числе из непрофильного бизнеса.

