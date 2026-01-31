Сегодня исполняется 73 года спецпредставителю президента РФ по вопросам природоохранной деятельности, экологии и транспорта Сергею Иванову

Сергей Иванов

Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ Сергей Иванов

Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ

Его поздравляет ректор СПбГУ Николай Кропачев:

— Глубокоуважаемый Сергей Борисович, примите сердечные поздравления с днем рождения! Выдающийся государственный деятель, преданный сын Отечества, Вы всегда находитесь в авангарде реализации самых значимых инициатив на пути к нашей общей цели — процветанию России. Ваши опыт, профессионализм и мудрость способствуют эффективному решению сложнейших вопросов, связанных с обеспечением национальной безопасности, успешному формированию государственной повестки в сфере устойчивого развития и в области модернизации транспортной инфраструктуры. Для универсантов особенно ценна Ваша прочная связь с alma mater: как член попечительского совета Санкт-Петербургского университета и председатель попечительского совета Института «Высшая школа менеджмента» СПбГУ, Вы постоянно участвуете в жизни родного вуза. Дальнейших успехов, неизменной энергии и всего самого доброго Вам и Вашим близким!

Сегодня исполняется 64 года председателю правления ПАО «Газпром» Алексею Миллеру

Алексей Миллер

Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ Алексей Миллер

Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ

Его поздравляет губернатор Ямало-Ненецкого автономного округа Дмитрий Артюхов:

— Поздравляю Алексея Борисовича Миллера с днем рождения. Наше сотрудничество с «Газпромом» — пример того, как промышленное освоение идет рука об руку с глубокой социальной ответственностью. Мы признательны Алексею Борисовичу за внимание к Ямалу и активное участие в подготовке к полувековому юбилею Нового Уренгоя. Город меняется на глазах, и это прямая заслуга компании. Наши совместные инициативы по строительству объектов, поддержке кочевников — это долгосрочные инвестиции в будущее Ямала. Уверен, что наше стратегическое партнерство будет и впредь служить надежной основой для благополучия северян.

1 февраля исполняется 55 лет губернатору Новосибирской области Андрею Травникову

Андрей Травников

Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ Андрей Травников

Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ

Его поздравляет первый заместитель председателя Госдумы РФ Александр Жуков:

— Уважаемый Андрей Александрович! 55 лет — прекрасный возраст! В активе — любимая работа, знания, опыт, высокая компетентность и работоспособность, глубокое уважение граждан. Уверен, что впереди — реализация самых амбициозных планов, новые большие свершения. От всей души желаю крепкого здоровья, сил и энергии для реализации задуманного, верных соратников и друзей рядом.

Рубрику ведет группа «Прямая речь»