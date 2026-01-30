Глава Удмуртии: срывов сроков гособоронзаказа в 2025 году не допущено

Срывов сроков гособоронзаказа (ГОЗ) на предприятиях Удмуртии в 2025 году не допущено, заявил глава республики Александр Бречалов на расширенном заседании коллегии прокуратуры республики 29 января.

«Кроме того, вы (сотрудники прокуратуры.— “Ъ-Удмуртия”) следите за исполнением законодательства на наших оборонных заводах, контролируете сроки производства в рамках ГОЗ. С гордостью скажу о наших предприятиях — срывов не допущено»,— сказал он (цитата по релизу правительства республики).

Напомним, по словам председателя Госсовета Удмуртии Владимира Невоструева, промышленные предприятия республики в 2025 году нарастили объем производства на 45%, в первую очередь положительную динамику обеспечили местные заводы, занятые в ГОЗ.

В частности, ГОЗ в полном объеме и точно в срок выполнил оборонный концерн «Калашников». Контракты по ряду позиций, по словам гендиректора предприятия Алана Лушникова, были выполнены досрочно.