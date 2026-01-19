Концерн «Калашников» выполнил гособоронзаказ 2025 года в полном объеме

Оборонный концерн «Калашников» выполнил гособоронзаказ (ГОЗ) 2025 года в полном объеме и точно в срок, сообщил ТАСС гендиректор предприятия Алан Лушников. По его словам, контракты по ряду позиций, несмотря на кратно возросшие объемы, были выполнены досрочно.

Фото: пресс-служба концерна «Калашников»

В качестве примера такого контракта он привел поставку управляемых боеприпасов «Куб». «Мы полностью и досрочно завершили отгрузки всех изделий в адрес заказчика в конце октября. Это учитывая существенный, действительно серьезный рост объемов госзаказа по этой линейке на прошлый год»,— сказал господин Лушников.

Ранее «Ъ-Удмуртия» писал, что Ижевский механический завод («ИМЗ», входит в группу компаний «Калашников») в полном объеме выполнил годовые контракты по поставкам пистолетов Лебедева компактных (ПЛК). В числе заказчиков — несколько силовых ведомств РФ. По итогам года оборонный завод «значительно нарастил» производство ПЛК, отметил коммерческий директор «ИМЗ» Олег Сапожников.

Справка

Концерн «Калашников» базируется в Ижевске. Основной вид деятельности — производство оружия и боеприпасов. Как указано на сайте компании, на долю предприятия 95% производства стрелкового вооружения РФ. В группу концерна входят «Ижевский механический завод», «Ижевские беспилотные системы», «Центральный научно-исследовательский институт точного машиностроения» (ЦНИИТОЧМАШ) и другие предприятия. «Калашников» является наследником Ижевского оружейного завода, основанного в 1807 году.