Парламент пробил 88

В здании Госсовета Удмуртии подводятся итоги парламентского года — на вопросы журналистов, в числе коих корреспондент «Ъ-Удмуртия», отвечает председатель регионального парламента Владимир Невоструев. В списке главных вопросов: как перекрыть 10 млрд руб. дефицита бюджета на будущий год, запретят ли продажу вейпов в регионе, когда сформируют список пострадавших от недобросовестных застройщиков, будут ли квотировать участников СВО, как сохранить молодежь в регионе, и при этом стимулировать ее рожать. Всего Госсовет Удмуртии принял за это время 88 законопроектов. Слово спикеру.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Госсовет Удмуртии Фото: Госсовет Удмуртии

Кредиты, технопарки, оборонка

В конце года Госсовет Удмуртии принял проект бюджета республики на ближайшую трехлетку. Согласно документу, в следующем году дефицит региональной казны составит 9,7 млрд руб. С первого по второе чтение, после поправок, разрыв между доходной и расходной частями увеличился более чем в два раза. Этот вопрос не остался незамеченным — корреспондент «Ъ-Удмуртия» поинтересовался у господина Невоструева, каким образом планируется перекрывать дефицит.

«Рассчитываем, что будем брать кредиты. Ключевая ставка ЦБ снижается (22 декабря снижение на 0,5 процентного пункта, до 16%.— “Ъ-Удмуртия”). Надо поддерживать развитие наших технопарков. Сегодня такие площадки развиваются в Ижевске и Глазове. Есть проекты по реконструкции ряда предприятий <...> Если направлять деньги только на проедание, то мы с вами ничего не получим. Для новых рабочих мест и роста объемов производства необходимо поддерживать предприятия»,— ответил спикер. В том числе и за счет средств региональной казны.

Владимир Невоструев прокомментировал и налоговую реформу, по которой условия ведения бизнеса, мягко говоря, изменятся, что в дальнейшем «не пойдет на пользу республике». В числе изменений — повышение НДС до 22%, поэтапное снижение порога по этому налогу для малого бизнеса на упрощенной системе налогообложения (УСН) сначала с 60 до 20 млн руб.

«Тем не менее рассчитываю, что за счет увеличения зарплат и НДФЛ получим больше (налоговых поступлений.— “Ъ-Удмуртия”). Как и под другим направлениям»,— рассказал господин Невоструев. Он отметил, что бюджет будет корректироваться «еще не раз». Обычно это происходит три-четыре раза в год. В целом, в Госсовете рассчитывают, что объем поступлений окажется в рамках, заданных проектом бюджет.

Владимир Невоструев заявил о приросте объема промпредприятий год к году на 45%, ссылаясь на данные промышленно-экономической ассоциации «Развитие» — НКО из крупных промышленных предприятий республики. Как уточнил у спикера корреспондент «Ъ-Удмуртия», в большинстве своем динамику обеспечивают местные заводы, занятые в гособоронзаказе, но есть положительный результат и по другим направлениям. «Рост по промышленности будет»,— заверил господин Невоструев.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Госсовет Удмуртии Фото: Госсовет Удмуртии

Председатель обратил внимание, что принятые в республике законы для малого бизнеса позволили увеличить налоговые поступления в бюджет Удмуртии. «В прошлом году цифра находилась в пределах 32 млрд руб. В этом ожидается более 40 млрд руб. Новые законопроекты направлены на то, чтобы наша экономика работала»,— отметил спикер Госсовета.

Вейпинг подведут под запрет

Владимир Невоструев заявил, что Госсовет Удмуртии готов к принятию законопроекта о полном запрете розничной продажи вейпов, но такая возможность ограничена федеральным законодательством. По словам спикера, инициативу народные избранники готовы были одобрить еще на ноябрьской сессии, но рассматривать ее без права на реализацию «смысла не имеет».

Об этом журналисты спросили председателя в контексте принятия законопроекта о полном запрете продажи вейпов Заксобранием Пермского края. «Они говорят, что с 1 марта ограничения вступят в силу, но вряд-ли это произойдет. Федеральное законодательство не позволяет нам (регионам.— "Ъ-Удмуртия") сегодня принимать такое решение»,— добавил спикер.

Отметим, что прокуратура Пермского края указала на преждевременность принятия решения Заксобранием о полном запрете вейпов. Региональный парламент не имеет соответствующих полномочий.

«Разработка данного законопроекта (речь идет о праве регионов устанавливать запрет.— “Ъ-Удмуртия”) ведется на федеральном уровне. Поступает множество различных предложений <...> Если будет дана возможность региональным парламентам принять полный запрет, то мы к этому готовы»,— рассказал господин Невоструев.

Спикер напомнил, что недавно Госдума приняла законопроект о запрете розничной торговли вейпами, кальянами и жидкостями для электронных сигарет на остановках общественного транспорта. Он начнет действовать с 1 сентября.

36 без плюса

«Хочу сказать, что с 1 января появится наш материнский капитал в 300 тыс. руб. Он предназначен для тех семей, в которых родителям до 35 лет, и у них появится третий и последующие дети <...> Это даст определенный толчок демографии»,— рассказал Владимир Невоструев.

Один из журналистов отметил, что инициатива особенно сильно расстраивает 36-летних и более возрастных родителей: «Будут ли приняты какие-то законодательные инициативы, расширяющие этот перечень?». Если произойдет бум рождаемости 36+, ответил господин Невоструев, то будут рассмотрены варианты мер поддержки, но и сейчас с этой категорией, «рожающей осознанно», конечно, необходимо работать.

«Мы сегодня поддерживаем наших студентов, которые определились и приняли решение завести ребенка. И в период беременности их поддерживаем, и после родов поддерживаем»,— утвердительно заявил Владимир Невоструев.

Истории СВО

Значительную часть пресс-конференции уделили вопросам спецоперации. По словам господина Невоструева, в республике было принято достаточно много нормативно-правовых актов как на уровне главы Удмуртии, так и в Госсовете региона. Но все учесть невозможно, добавил спикер, поэтому необходимо проводить индивидуальные встречи.

«Опять же, последняя поездка. Супруги, пятеро детей. Муж уехал на специальную военную операцию — развелись. Жена осталась с детьми. По правилам мы ей ничего не должны: они разведенные. Но ей нужны дрова. А дети чьи? Конечно, мы решили, поддержали и помогли с дровами. Сегодня-завтра должны привезти <...> Я с ней еще раз поговорил — как только муж вернется во время отпуска, они сразу пойдут и обвенчаются»,— рассказал Владимир Невоструев.

Отдельно председателю задали вопрос о квотировании рабочих мест для ветеранов СВО по примеру Нижегородской области. «На сегодняшний день проблем с трудоустройством бывших солдат у нас нет. Потребность в кадрах есть, оборонные предприятия их, за исключением судимых, трудоустраивают. Практически 70% (участников СВО, живущих в регионе,— “Ъ-Удмуртия”) обеспечены работой. Мы поддерживаем предприятия, которые оборудуют места для инвалидов первой и второй группы, — даем 200 тыс. руб. Поэтому я такой проблемы не вижу»,— отметил спикер. Для тех, кто хочется заниматься своим делом, существует соцконтракт.

Владимир Невоструев напомним, что с 1 января всех детей участников СВО — ранее мера поддержки касалась только членов семей погибших военнослужащих — с 1-го по 11-й классы будут бесплатно обеспечивать горячим питанием.

Дольщиков ИЖС внесут в список

Председателя спросили о том, что делать семьям, обманутым застройщиками частных домов в Удмуртии. Их насчитывает более ста. По подсчетам дольщиков общий ущерб превышает 500 млн руб.

«Вместе с правительством и главой прорабатываем этот вопрос. Они (дольщики.— “Ъ-Удмуртия”) не попадают под федеральное законодательство. Эта история по всей стране <...> Сегодня Министерство строительства разрабатывает перечень документов. С 20 января будем принимать их от наших дольщиков»,— рассказал господин Невоструев.

Следующим шагом, добавил спикер, будет разработка соответствующих нормативно-правовых актов. «Работа ведется. Если с новой квартирой все понятно, то тут кто, кому, чего и как должны — непонятно»,— объяснил он. Совместно с депутатами Госдумы от Удмуртии планируется «подталкивать» федеральные органы власти к изменениям на всероссийском уровне.

Молодежь не сидит на месте

Оставаться ли молодому человеку жить в Удмуртии или переезжать в более богатые соседние регионы — вопрос дискуссионный. Один из журналистов предложил Владимиру Невоструев представить, что ему 25 лет, и назвать три причины, которые могут убедить его остаться в регионе.

«Человек ищет где лучше, а рыба где глубже,— отвечает господин Невоструев.— Для того, чтобы жить хорошо, конечно, должна быть хорошая инфраструктура <...> И на уровне наших городов, и на уровне наших райцентров многое сегодня делается по этому направлению».

Председатель напомнил, что в Удмуртии функционирует программа комплексного развития сельских территорий (КРТ), было введено более 1 млн кв. м жилья. По его словам, в республике строятся дороги, появляются новые парки, меняется облик городов и сел.

«Второй момент — необходимо решить вопрос с жильем. Нужно, чтобы и предприятия этим занимались, особенно на селе, и вводились меры поддержки от республики. На будущий год мы запланировали в бюджете региона 50 млн руб. для строительства жилья на селе. Если будет какой-то эффект, то будем увеличивать эту сумму»,— сказал он.

Еще одним важным фактором господин Невоструев назвал, безусловно, уровень доходов и условия труда молодежи. «Надо поддерживать зарплату, чтобы человек мог потратить деньги не только на продукты питания, но и хорошо одеться, куда-то съездить и отдохнуть. Важен карьерный рост, чтобы он понимал, что сегодня выступает менеджером, завтра руководителем, а через год поднимается выше. Это тоже должно быть»,— отметил спикер.

Владимир Невоструев уточнил после вопроса корреспондента «Ъ-Удмуртия» об уровне достойной зарплаты, что показатель должен соответствовать среднему по республике, но не менее 74 тыс. руб. в месяц. При ответе спикер сослался на известный советский лозунг «От каждого по способностям, каждому по потребностям», говоря о различных запросах жителей Удмуртии.

Пресс-конференция председателя Госсовета Удмуртии традиционно завершилась поздравлением с наступающим Новым годом.