Белгородский «Арт-карат» перешел собственникам Московского ювелирного завода
Ювелирная сеть «Адамас» (включая ООО «Белгородский ювелирный завод "Арт-Карат"») завершила продажу своего бизнеса зарегистрированной в Гонконге SLH Group, структуре, учрежденной сыном миллиардера Льва Леваева (занимается проектами в алмазной индустрии и девелопменте). Семья бизнесмена контролирует Московский ювелирный завод, развивающий розничную сеть MIUZ Diamonds, которая является прямым конкурентом «Адамаса». Стоимость сделки, по оценке «Ъ», могла составить до 6,5 млрд руб.
Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ
В периметр сделки вошли все дочерние структуры и товарные знаки холдинга. В компании отметили, что после завершения сделки все активы ювелирного бренда продолжат работать в прежнем режиме. Основной акционер «Адамаса» и экс-депутат белгородской облдумы Михаил Несветайло после выхода из бизнеса сосредоточится на других проектах, сообщил «Ъ» его представитель.
О сделке стало известно 26 января. Гонконгской компании перешли доля генерального директора ООО «Адамас айпи» Ильи Сильченко в размере 1% и 99%, принадлежавшие московскому АО «Форум капитал», собственники которого не раскрываются, директором является господин Несветайло (значился одним из собственников ООО до 11 декабря 2025 года).
По данным Rusprofile, ООО БЮЗ «Арт-карат» было зарегистрировано в Белгороде в апреле 2015 года. Основной вид деятельности — производство ювелирных изделий, медалей из драгоценных металлов и драгоценных камней. Уставный капитал — 40 тыс. руб. Единственный владелец — ООО «Адамас айпи». Генеральный директор — Илья Сильченко, который также руководит «Адамас айпи».
Московский ювелирный завод, преобразованный в АО МЮЗ в 1993 году, сейчас развивает сеть ювелирных магазинов MIUZ Diamonds. По данным СПАРК, в 2024 году выручка АО составила 23,5 млрд руб., чистая прибыль — 2,5 млрд руб. Долей в 98,98% в компании владеет ООО «Группа компаний РУИЗ», подконтрольная семье Льва Леваева.