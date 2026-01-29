Индекс ниже перемирия

Первая попытка в новом году преодолеть уровень 2800 пунктов по индексу Московской биржи закончилась неудачей. Довольно жесткие заявления главы российского МИДа в отношении украинского конфликта остудили излишний оптимизм трейдеров. Тем не менее с начала года индекс показал пусть и символический, но рост — на 1%. И в последнее время этому способствовали позитивные ожидания в отношении компаний разных отраслей. В ближайшее время инвесторы будут ориентироваться на решение ЦБ по ключевой ставке.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

Первая в 2026 году попытка закрепиться выше уровня 2800 пунктов по индексу Московской биржи потерпела неудачу. Большую часть торговой сессии 29 января трейдеры играли на повышение с оптимизмом, в результате чего индекс IMOEX превысил 2843 пункта, обновив максимум с 12 сентября 2025 года. Однако вечернее заявление главы российского МИДа Сергея Лаврова, что перемирие, которого добивается президент Украины, неприемлемо для России, резко поменяло настроения трейдеров, вызвав обвал индекса. По итогам основной сессии он вернулся ниже уровня 2800 пунктов, закрывшись на отметке 2797,76 пункта, лишь на 0,4% выше значения предыдущего дня.

В предшествующие дни главной причиной оптимизма инвесторов как раз было отсутствие резких заявлений со стороны Москвы, Киева и Вашингтона относительно хода переговоров по урегулированию украинского конфликта, указывает эксперт по фондовому рынку «БКС Мир инвестиций» Дмитрий Бабин. «Позитивным сигналом стало и заявление главы евродипломатии Каи Каллас, что Украине предстоит пойти на серьезные территориальные уступки»,— отмечает эксперт.

В четверг индекс поддержало и сообщение ЛУКОЙЛа о продаже зарубежных активов американскому инвестфонду Carlyle, отмечает стратег управляющей компании «Арикапитал» Сергей Суверов. В октябре прошлого года бумаги российской нефтяной компании подешевели почти на треть после введения жестких американских санкций. С тех пор их котировки так и не смогли восстановиться, в том числе из-за сложностей продажи зарубежных активов нефтяной компании. Сообщение о сделке подняло котировки почти на 4%, что отразилось на индексе IMOEX, в котором акции компании занимают 13,5%.

Кроме того, как указывает руководитель управления аналитических исследований «АВИ Кэпитал» Дмитрий Александров, заметная заслуга в росте индекса с начала года принадлежит акциям компаний черной металлургии, золотодобычи и энергетики. Так, за этот период акции «Норникеля» (4,6% IMOEX) выросли на 12%, «Интер РАО» (1% IMOEX) — на 13%, «Полюса» (4,4% IMOEX) — на 11% (см. “Ъ” от 22 января).

Несмотря на вечерний политический негатив, индекс закрылся на 1% выше значения закрытия прошлого года. Объемы торгов при этом обновили полугодовой максимум, превысив 143 млрд руб. (по акциям из индекса Московской биржи).

«Рынок очень чувствителен к геополитической теме, и любой успех или разочарование, связанные с переговорным треком, могут изменить расклад сил на рынке»,— указывает руководитель отдела анализа акций ФГ «Финам» Наталья Малых.

Впрочем, все большее влияние на фондовый рынок оказывают внутренние экономические факторы, в особенности ключевая ставка, указывают эксперты. Учитывая динамику инфляции в начале года, вероятность того, что изменения ставки не случится, превалирует, указывают участники рынка. «Если ставка останется на том же уровне, рынок отреагирует умеренным негативом, поскольку эти риски уже заложены в стратегии инвесторов»,— считает ведущий инвестиционный аналитик «Го Инвест» Никита Бредихин. Однако Дмитрий Александров полагает, что в феврале на ближайшем заседании Банк России может пойти и на снижение ставки на 25 базисных пунктов.

Андрей Ковалев