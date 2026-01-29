Каллас: США перестали поддерживать Украину больше года назад

США уже больше года не поддерживают Украину, заявила глава евродипломатии Кая Каллас. Поэтому, по ее мнению, в урегулировании российско-украинского конфликта должны участвовать страны Евросоюза.

«Для того чтобы любое соглашение сработало, необходимо участие европейцев, поскольку эта война продолжается. Мы видим, что США не поддерживают Украину уже более года, и именно европейцы делают это сейчас, чтобы Украина могла себя защищать»,— сказала госпожа Каллас на пресс-подходе перед встречей глав МИД стран ЕС (видео опубликовано на сайте Евросоюза).

Президент США Дональд Трамп неоднократно заявлял, что страна прекратила финансировать Украину. В июле США и НАТО договорились о новом механизме поддержки Киева, который получил название Prioritized Ukraine Request List («Список приоритетных потребностей Украины»; PURL). С его помощью европейские страны и Канада начали выкупать вооружения для Украины из американских запасов.

