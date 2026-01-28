Ахмеду Билалову напомнили о родине

Как стало известно “Ъ”, в Тверской райсуд Москвы поступило ходатайство правоохранительных органов о заочном аресте бывшего вице-президента Олимпийского комитета России (ОКР) и главы совета директоров компании «Курорты Северного Кавказа» Ахмеда Билалова. Бывший спортивный функционер, успевший поработать также в Госдуме и Совете федерации, обвиняется в особо крупном мошенничестве. Россию он покинул в 2013 году, вскоре после того, как президент Владимир Путин подверг резкой критике ход строительства ряда олимпийских объектов в Сочи.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Ахмед Билалов

Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ Ахмед Билалов

С ходатайством о заочном аресте 55-летнего Ахмеда Билалова, который уже 13 лет проживает за границей, в Тверской суд Москвы обратился следователь ГСУ ГУ МВД по Москве. Именно это подразделение, по данным “Ъ”, занимается расследованием уголовного дела об особо крупном мошенничестве (ч. 4 ст. 159 УК РФ) в отношении беглого экс-политика и спортивного функционера. Перекликается ли оно со старыми обвинениями, неизвестно.

Неприятности для Ахмеда Билалова начались в феврале 2013 года, сразу же после того, как президент Владимир Путин посетил строящиеся в Сочи олимпийские объекты и подверг вице-президента ОКР резкой критике за срыв графика строительства и многократное удорожание сметы. В частности, речь шла о трамплинах в спортивно-туристическом комплексе «Горная карусель» в Адлерском районе, который должен был быть введен в строй еще в июне 2011 года.

В итоге Ахмед Билалов лишился всех должностей и в отношении него было возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 201 УК РФ (злоупотребление полномочиями в коммерческой организации). Как установили следователи, в июле 2009 года ОАО «Красная Поляна» заключило с госкорпорацией «Олимпстрой» несколько соглашений, связанных с финансированием строительства «Горной карусели».

Два года спустя компания, в которой должность гендиректора занимал Станислав Хацкевич (в отношении него также расследовалось дело, но оно было прекращено в связи с отсутствием состава преступления), разместила более 1 млрд руб., полученных в Сбербанке России «по договорам долевого участия в строительстве», в ОАО «Национальный банк развития бизнеса», акционером и председателем совета директоров в котором был Магомед Билалов, брат Ахмеда Билалова.

Не дожидаясь вызовов на допрос, родственники уехали в Германию, после чего были объявлены в розыск. Впоследствии Ахмед Билалов, по некоторым данным, перебрался в США.

Олег Рубникович