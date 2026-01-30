«Король Лир» в МДТ, «Воскресение» в Александринке, «Я — Сергей Образцов» в БДТ и «Друг мой» в Невидимом театре
Куда сходить и что посмотреть в Санкт-Петербурге с 30 января по 8 февраля
Культурная жизнь в Санкт-Петербурге, как принято говорить, вовсю кипит. Театральный сезон в самом разгаре: на сцене постановки петербургских режиссеров и гастроли московских театров. В музеях многочисленные выставки, на которых можно согреться от морозов. На концертных площадках — классическая музыка и саундтреки из известных и знакомых каждому фильмов. Выбрать спектакль и концерт поможет традиционная еженедельная подборка «Ъ Северо-Запад».
Сцена из спектакля «Король Лир»
Фото: Малый драматический театр — театра Европы
Вечером пятницы, 30 января, предлагаем вам отправиться на улицу Рубинштейна в Академический Малый драматический театр — театр Европы. На сцене — «Король Лир» в постановке художественного руководителя театра Льва Додина. Классическую трагедию Уильяма Шекспира, которую играли и играют на разных театральных площадках, выдающийся Додин переработал в захватывающую историю, где поднимается вопрос взаимоотношений отцов и детей. «Уверен, зритель этой пьесы вместе с нами хочет пережить что-то еще неведомое: сострадание, ужас, восторг, открытие. Что-то понять, но главное — прожить!»— приводятся слова Льва Додина на странице спектакля.
Для любителей легендарной истории Гарри Поттера в этот же вечер, 30 января, в «Планетарии №1» музыкальное шоу по мотивам популярной вселенной, организатором которого выступает Amadeus Concerts. Со сцены прозвучат саундтреки к фильмам — музыка композиторов Джона Уильямса, Николаса Хупера, Александра Деспла и Патрика Дойла. Все это в живом исполнении органа, клавишных, флейты, перкуссии и струнного ансамбля «Амадеус». Погрузиться в волшебство и переместиться в Хогвартс поможет видеопроекция на куполе Планетария.
Сцена из спектакля «Воскресение»
Фото: Александринский театр
В ближайшие выходные, 31 января и 1 февраля, в Александринке сыграют спектакль «Воскресение» в режиссуре художественного руководителя театра Никиты Кобелева. Постановка, премьера которой состоялась всего два года назад, уже стала визитной карточкой театра. Режиссер по-новому осмысливает историю главного героя романа Льва Николаевича Толстого — Дмитрия Нехлюдова. Зритель увидит, как жизнь меняет Нехлюдова, как в нем умирают одни качества и зарождаются те, о которых в начале спектакля сложно было подумать. «Для меня в романе было важно увидеть, "вскрыть" внутренний сюжет, не внешний. Мне интересно, как меняется главный герой, какой он путь проходит, пытаясь искупить то зло, которое причинил другому человеку, разобраться, а можно ли его вообще исправить?»— рассуждает Никита Кобелев.
В воскресенье, 1 февраля, для маленьких и взрослых, желающих погрузиться в детство, в театре «КукФо» кукольный спектакль «Лёля и Минька» (реж. Арина Юдинцева), основанный на серии рассказов «О Лёле и Миньке» Михаила Зощенко. На новой сцене театра на Петроградке актеры сыграют забавные и поучительные истории, которые Михаил Зощенко описал в своих рассказах. Берите родных и друзей и отправляйтесь на спектакль за ощущением детства, радости и истинного счастья, для которого требуется не так уж и много.
В понедельник, 2 февраля, когда у большинства театров выходной, можно прогуляться по одной из выставок «Русского музея». В корпусе Бенуа продолжается масштабная экспозиция «Русская традиция». В залах представлены картины знаменитых мастеров: Бориса Кустодиева, Алексея Венецианова, Константина и Владимира Маковских, Филиппа Малявина, Андрея Рябушкина. Среди экспонатов — костюмы, кружево, образцы крестецкой строчки и золотного шитья. Завершают экспозицию работы модельера Вячеслава Зайцева из коллекций «Ностальгия», «Воспоминание о будущем» и «Тайны гармонии», вдохновленных исконными народными традициями.
Посетители на выставке «Жизнь вещей»
Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ
В музейно-выставочном центре РОСФОТО продолжается выставка «Жизнь вещей». Кураторы исследуют поиски ведущих мастеров позднесоветской фотографии в жанре натюрморта. В экспозиции представлены оригинальные произведения авторов из коллекции РОСФОТО среди которых: Александр Слюсарев, Андре Фаж, Питер Миллер, Борис Смелов, Сергей Рогожкин, Александр Китаев, Алексей Титаренко, Михаил Гарус, Алексей Зеленский.
Сцена из мюзикла «Капитанская дочка»
Фото: Театр музыкальной комедии
На следующий день, 3 февраля, в Театре музыкальной комедии покажут мюзикл композитора Андрея Петрова и его дочери Ольги «Капитанская дочка» по одноименному роману Александра Сергеевича Пушкина. В главных ролях — звезды российских мюзиклов: Дмитрий Ермак, Дарья Январина, Роман Дряблов, Кирилл Гордеев, Антон Авдеев, Манана Гогитидзе. «Капитанскую дочку», российско-американский мюзикл, Андрей Петров поставил в конце 1990-х годов. Постановку отметили за рубежом, но на российской сцене история Петра Гринева и Маши Мироновой не получила широкой известности. В петербургской Музкомедии мюзикл получил второй шанс: масштабные декорации и костюмы, яркие арии и знакомый каждому сюжет.
В отеле Indigo St.Petersburg-Tchaikovskogo вечером 3 февраля пройдет лекция кандидата культурологии, старшего научного сотрудника и хранителя коллекции модных аксессуаров Эрмитажа Николая Онегина «"Как dandy лондонский одет": мужская мода пушкинской эпохи». Николай Онегин расскажет о мужской моде начала XIX столетия, раскроет тайны, почему модники ненавидели денди, какими секретами пользовались франты, зачем они носили накладные икры и прогуливались с черепашкой.
Актер Евгений Цыганов в спектакле «Я — Сергей Образцов»
Фото: Театр кукол им. Сергея Образцова
На сцене Большого драматического театра 3 и 4 февраля гастроли московского Театра кукол имени Сергея Образцова со спектаклем-хитом «Я — Сергей Образцов» в постановке внучки режиссера театра кукол Екатерины Образцовой. Моноспектакль основанный на автобиографической книге театрального деятеля «По ступенькам памяти». Авторы простыми словами рассказывают историю великого кукольника: «Первая кукла, первая любовь, первые творческие опыты и гастроли… Создание театра, годы войны и День Победы, репетиции и премьеры, юбилейный вечер народного артиста СССР и любимая песня мамы…». На сцене только Евгений Цыганов, получивший за эту роль в 2023 году «Золотую маску» как лучший актер кукольного театра.
В камерном Малом зале Филармонии 4 февраля пройдет концерт «Истории любви» — мировые классические хиты прозвучат в исполнении ансамбля Impulse percussion и солистов Мариинского театра. Артисты «расскажут» истории любви, которые вдохновили композиторов различных стран и эпох на создание шедевров.
Сцена из спектакля «Недоросль»
Фото: Театр имени Ленсовета
Известные комедии известных драматургов в конце следующей рабочей недели оживут на сцене Театра имени Ленсовета. В четверг, 5 февраля, сыграют пьесу «Недоросль» драматурга XVIII века Дениса Фонвизина. Поучительная история, критикующая пороки общества, актуальна в любое время. «История человечества разгоняется по спирали, проходит те же этапы на более высокой скорости. И слова Дениса Ивановича Фонвизина сквозь время, через 240 лет с момента написания комедии, несмотря ни на что, звучат сегодня вновь очень точно»,— говорит режиссер постановки Роман Кочержевский.
В пятницу, 6 февраля, там же покажут пьесу драматурга XIX века Александра Островского «Бешеные деньги» в постановке Юрия Цуркану. Именно с этой комедии началась история Театра имени Ленсовета в 1933 году. «Бешеные деньги» — стремительная, ироничная и, как отмечает режиссер, очень современная сегодня пьеса. «В комедии обыгрывается классический сюжет укрощения мужем молодой жены. В отличие от шекспировской, русская героиня не просто строптива, но с детских лет избалована бездельем и деньгами»,— говорит господин Цуркану.
Сцена из балета «Бал сказок»
Фото: БКЗ «Октябрьский»
Вечером 6 и 7 февраля в БКЗ «Октябрьский» покажут балет «Бал сказок», в котором соединились танцы, волшебство, прекрасная музыка и фантастические мультимедийные декорации. На сцену выйдут знаменитые Фарух Рузиматов, Иван Васильев, Илзе Лиепа, Игорь Колб, Екатерина Осмолкина, Ирина Перрен и Марат Шемиунов. Зрители увидят яркие номера из любимых балетов: «Лебединое озеро», «Спящая красавица», «Щелкунчик», «Жар-птица» и другие.
В субботу, 7 февраля, в Оранжерее Таврического сада — концерт «Джаз Нуар» от Anton Ryazanov Project в рамках проекта «Музыка в оранжерее» от команды «Русские музыкальные сезоны». Музыка перенесет зрителей в мир аутентичного джаза и пьес в инструментальном исполнении.
Представление «Королевского цирка»
Фото: Российская государственная цирковая компания
В Большом Санкт-Петербургском государственном цирке на Фонтанке продолжаются гастроли «Королевского цирка» — совместного проекта продюсерского центра заслуженного артиста РФ Гии Эрадзе и Российской государственной цирковой компании. На следующих выходных, 7 и 8 февраля, под куполом цирка развернется увлекательное путешествие в мир красоты, роскоши и грации, отваги и ловкости, изысканного стиля и невероятных человеческих возможностей. Атмосферу будут создавать более сотни артистов, эксклюзивные декорации, авторская музыка и изысканные костюмы.
Завершить следующую неделю предлагаем вам в Театре имени Ленсовета: 8 февраля на сцене покажут спектакль «Обыкновенная история» в постановке Романа Кочержевского. Произведение Ивана Гончарова рассказывает нам о становлении молодого человека, делающего первые неуверенные шаги в большом мире. В спектакле, как отмечает режиссер, заложен неназидательный разговор со зрителем о том, как важно смещать центр своего внимания с себя самого, ставить в приоритет не только свои интересы и желания, но и близких тебе людей.
Актер Олег Рязанцев в моноспектакле «Друг мой»
Фото: Невидимый театр
Если хочется чего-то более камерного, то советуем обратить внимание на моноспектакль «Друг мой» в Невидимом театре. Режиссер Семен Серзин поставил на сцене пьесу современного белорусского драматурга Константина Стешика. Простую история ночной прогулки за сигаретами автор превращает в психологический философский детектив. Главному герои предстоит найти человека внутри себя. В главной роли актер Олег Рязанцев.
Дирижера Фабио Мастранджело
Фото: Музыкальный театр им. Ф.И. Шаляпина
В этот же день, 8 февраля, на основной сцене БДТ состоится «Зимний концерт» при участии симфонического оркестра «Северная симфония» и солистов Музыкального театра имени Ф. И. Шаляпина под управлением дирижера Фабио Мастранджело. В программе «Времена года» для скрипки с оркестром Антонио Вивальди и «Времена года в Буэнос-Айресе» Астора Пьяццоллы, балет «Времена года» Александра Глазунова и Музыкальные иллюстрации к повести Александра Сергеевича Пушкина «Метель» Георгия Свиридова.