«Король Лир» в МДТ, «Воскресение» в Александринке, «Я — Сергей Образцов» в БДТ и «Друг мой» в Невидимом театре

Культурная жизнь в Санкт-Петербурге, как принято говорить, вовсю кипит. Театральный сезон в самом разгаре: на сцене постановки петербургских режиссеров и гастроли московских театров. В музеях многочисленные выставки, на которых можно согреться от морозов. На концертных площадках — классическая музыка и саундтреки из известных и знакомых каждому фильмов. Выбрать спектакль и концерт поможет традиционная еженедельная подборка «Ъ Северо-Запад».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Сцена из спектакля «Король Лир»

Фото: Малый драматический театр — театра Европы Сцена из спектакля «Король Лир»

Фото: Малый драматический театр — театра Европы

Вечером пятницы, 30 января, предлагаем вам отправиться на улицу Рубинштейна в Академический Малый драматический театр — театр Европы. На сцене — «Король Лир» в постановке художественного руководителя театра Льва Додина. Классическую трагедию Уильяма Шекспира, которую играли и играют на разных театральных площадках, выдающийся Додин переработал в захватывающую историю, где поднимается вопрос взаимоотношений отцов и детей. «Уверен, зритель этой пьесы вместе с нами хочет пережить что-то еще неведомое: сострадание, ужас, восторг, открытие. Что-то понять, но главное — прожить!»— приводятся слова Льва Додина на странице спектакля.

Для любителей легендарной истории Гарри Поттера в этот же вечер, 30 января, в «Планетарии №1» музыкальное шоу по мотивам популярной вселенной, организатором которого выступает Amadeus Concerts. Со сцены прозвучат саундтреки к фильмам — музыка композиторов Джона Уильямса, Николаса Хупера, Александра Деспла и Патрика Дойла. Все это в живом исполнении органа, клавишных, флейты, перкуссии и струнного ансамбля «Амадеус». Погрузиться в волшебство и переместиться в Хогвартс поможет видеопроекция на куполе Планетария.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Сцена из спектакля «Воскресение»

Фото: Александринский театр Сцена из спектакля «Воскресение»

Фото: Александринский театр

В ближайшие выходные, 31 января и 1 февраля, в Александринке сыграют спектакль «Воскресение» в режиссуре художественного руководителя театра Никиты Кобелева. Постановка, премьера которой состоялась всего два года назад, уже стала визитной карточкой театра. Режиссер по-новому осмысливает историю главного героя романа Льва Николаевича Толстого — Дмитрия Нехлюдова. Зритель увидит, как жизнь меняет Нехлюдова, как в нем умирают одни качества и зарождаются те, о которых в начале спектакля сложно было подумать. «Для меня в романе было важно увидеть, "вскрыть" внутренний сюжет, не внешний. Мне интересно, как меняется главный герой, какой он путь проходит, пытаясь искупить то зло, которое причинил другому человеку, разобраться, а можно ли его вообще исправить?»— рассуждает Никита Кобелев.

В воскресенье, 1 февраля, для маленьких и взрослых, желающих погрузиться в детство, в театре «КукФо» кукольный спектакль «Лёля и Минька» (реж. Арина Юдинцева), основанный на серии рассказов «О Лёле и Миньке» Михаила Зощенко. На новой сцене театра на Петроградке актеры сыграют забавные и поучительные истории, которые Михаил Зощенко описал в своих рассказах. Берите родных и друзей и отправляйтесь на спектакль за ощущением детства, радости и истинного счастья, для которого требуется не так уж и много.

В понедельник, 2 февраля, когда у большинства театров выходной, можно прогуляться по одной из выставок «Русского музея». В корпусе Бенуа продолжается масштабная экспозиция «Русская традиция». В залах представлены картины знаменитых мастеров: Бориса Кустодиева, Алексея Венецианова, Константина и Владимира Маковских, Филиппа Малявина, Андрея Рябушкина. Среди экспонатов — костюмы, кружево, образцы крестецкой строчки и золотного шитья. Завершают экспозицию работы модельера Вячеслава Зайцева из коллекций «Ностальгия», «Воспоминание о будущем» и «Тайны гармонии», вдохновленных исконными народными традициями.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Посетители на выставке «Жизнь вещей»

Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ Посетители на выставке «Жизнь вещей»

Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

В музейно-выставочном центре РОСФОТО продолжается выставка «Жизнь вещей». Кураторы исследуют поиски ведущих мастеров позднесоветской фотографии в жанре натюрморта. В экспозиции представлены оригинальные произведения авторов из коллекции РОСФОТО среди которых: Александр Слюсарев, Андре Фаж, Питер Миллер, Борис Смелов, Сергей Рогожкин, Александр Китаев, Алексей Титаренко, Михаил Гарус, Алексей Зеленский.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Сцена из мюзикла «Капитанская дочка»

Фото: Театр музыкальной комедии Сцена из мюзикла «Капитанская дочка»

Фото: Театр музыкальной комедии

На следующий день, 3 февраля, в Театре музыкальной комедии покажут мюзикл композитора Андрея Петрова и его дочери Ольги «Капитанская дочка» по одноименному роману Александра Сергеевича Пушкина. В главных ролях — звезды российских мюзиклов: Дмитрий Ермак, Дарья Январина, Роман Дряблов, Кирилл Гордеев, Антон Авдеев, Манана Гогитидзе. «Капитанскую дочку», российско-американский мюзикл, Андрей Петров поставил в конце 1990-х годов. Постановку отметили за рубежом, но на российской сцене история Петра Гринева и Маши Мироновой не получила широкой известности. В петербургской Музкомедии мюзикл получил второй шанс: масштабные декорации и костюмы, яркие арии и знакомый каждому сюжет.

В отеле Indigo St.Petersburg-Tchaikovskogo вечером 3 февраля пройдет лекция кандидата культурологии, старшего научного сотрудника и хранителя коллекции модных аксессуаров Эрмитажа Николая Онегина «"Как dandy лондонский одет": мужская мода пушкинской эпохи». Николай Онегин расскажет о мужской моде начала XIX столетия, раскроет тайны, почему модники ненавидели денди, какими секретами пользовались франты, зачем они носили накладные икры и прогуливались с черепашкой.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Актер Евгений Цыганов в спектакле «Я — Сергей Образцов»

Фото: Театр кукол им. Сергея Образцова Актер Евгений Цыганов в спектакле «Я — Сергей Образцов»

Фото: Театр кукол им. Сергея Образцова

На сцене Большого драматического театра 3 и 4 февраля гастроли московского Театра кукол имени Сергея Образцова со спектаклем-хитом «Я — Сергей Образцов» в постановке внучки режиссера театра кукол Екатерины Образцовой. Моноспектакль основанный на автобиографической книге театрального деятеля «По ступенькам памяти». Авторы простыми словами рассказывают историю великого кукольника: «Первая кукла, первая любовь, первые творческие опыты и гастроли… Создание театра, годы войны и День Победы, репетиции и премьеры, юбилейный вечер народного артиста СССР и любимая песня мамы…». На сцене только Евгений Цыганов, получивший за эту роль в 2023 году «Золотую маску» как лучший актер кукольного театра.

В камерном Малом зале Филармонии 4 февраля пройдет концерт «Истории любви» — мировые классические хиты прозвучат в исполнении ансамбля Impulse percussion и солистов Мариинского театра. Артисты «расскажут» истории любви, которые вдохновили композиторов различных стран и эпох на создание шедевров.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Сцена из спектакля «Недоросль»

Фото: Театр имени Ленсовета Сцена из спектакля «Недоросль»

Фото: Театр имени Ленсовета

Известные комедии известных драматургов в конце следующей рабочей недели оживут на сцене Театра имени Ленсовета. В четверг, 5 февраля, сыграют пьесу «Недоросль» драматурга XVIII века Дениса Фонвизина. Поучительная история, критикующая пороки общества, актуальна в любое время. «История человечества разгоняется по спирали, проходит те же этапы на более высокой скорости. И слова Дениса Ивановича Фонвизина сквозь время, через 240 лет с момента написания комедии, несмотря ни на что, звучат сегодня вновь очень точно»,— говорит режиссер постановки Роман Кочержевский.

В пятницу, 6 февраля, там же покажут пьесу драматурга XIX века Александра Островского «Бешеные деньги» в постановке Юрия Цуркану. Именно с этой комедии началась история Театра имени Ленсовета в 1933 году. «Бешеные деньги» — стремительная, ироничная и, как отмечает режиссер, очень современная сегодня пьеса. «В комедии обыгрывается классический сюжет укрощения мужем молодой жены. В отличие от шекспировской, русская героиня не просто строптива, но с детских лет избалована бездельем и деньгами»,— говорит господин Цуркану.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Сцена из балета «Бал сказок»

Фото: БКЗ «Октябрьский» Сцена из балета «Бал сказок»

Фото: БКЗ «Октябрьский»

Вечером 6 и 7 февраля в БКЗ «Октябрьский» покажут балет «Бал сказок», в котором соединились танцы, волшебство, прекрасная музыка и фантастические мультимедийные декорации. На сцену выйдут знаменитые Фарух Рузиматов, Иван Васильев, Илзе Лиепа, Игорь Колб, Екатерина Осмолкина, Ирина Перрен и Марат Шемиунов. Зрители увидят яркие номера из любимых балетов: «Лебединое озеро», «Спящая красавица», «Щелкунчик», «Жар-птица» и другие.

В субботу, 7 февраля, в Оранжерее Таврического сада — концерт «Джаз Нуар» от Anton Ryazanov Project в рамках проекта «Музыка в оранжерее» от команды «Русские музыкальные сезоны». Музыка перенесет зрителей в мир аутентичного джаза и пьес в инструментальном исполнении.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Представление «Королевского цирка»

Фото: Российская государственная цирковая компания Представление «Королевского цирка»

Фото: Российская государственная цирковая компания

В Большом Санкт-Петербургском государственном цирке на Фонтанке продолжаются гастроли «Королевского цирка» — совместного проекта продюсерского центра заслуженного артиста РФ Гии Эрадзе и Российской государственной цирковой компании. На следующих выходных, 7 и 8 февраля, под куполом цирка развернется увлекательное путешествие в мир красоты, роскоши и грации, отваги и ловкости, изысканного стиля и невероятных человеческих возможностей. Атмосферу будут создавать более сотни артистов, эксклюзивные декорации, авторская музыка и изысканные костюмы.

Завершить следующую неделю предлагаем вам в Театре имени Ленсовета: 8 февраля на сцене покажут спектакль «Обыкновенная история» в постановке Романа Кочержевского. Произведение Ивана Гончарова рассказывает нам о становлении молодого человека, делающего первые неуверенные шаги в большом мире. В спектакле, как отмечает режиссер, заложен неназидательный разговор со зрителем о том, как важно смещать центр своего внимания с себя самого, ставить в приоритет не только свои интересы и желания, но и близких тебе людей.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Актер Олег Рязанцев в моноспектакле «Друг мой»

Фото: Невидимый театр Актер Олег Рязанцев в моноспектакле «Друг мой»

Фото: Невидимый театр

Если хочется чего-то более камерного, то советуем обратить внимание на моноспектакль «Друг мой» в Невидимом театре. Режиссер Семен Серзин поставил на сцене пьесу современного белорусского драматурга Константина Стешика. Простую история ночной прогулки за сигаретами автор превращает в психологический философский детектив. Главному герои предстоит найти человека внутри себя. В главной роли актер Олег Рязанцев.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Дирижера Фабио Мастранджело

Фото: Музыкальный театр им. Ф.И. Шаляпина Дирижера Фабио Мастранджело

Фото: Музыкальный театр им. Ф.И. Шаляпина

В этот же день, 8 февраля, на основной сцене БДТ состоится «Зимний концерт» при участии симфонического оркестра «Северная симфония» и солистов Музыкального театра имени Ф. И. Шаляпина под управлением дирижера Фабио Мастранджело. В программе «Времена года» для скрипки с оркестром Антонио Вивальди и «Времена года в Буэнос-Айресе» Астора Пьяццоллы, балет «Времена года» Александра Глазунова и Музыкальные иллюстрации к повести Александра Сергеевича Пушкина «Метель» Георгия Свиридова.

Подготовила Надежда Ярмула