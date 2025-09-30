Конец легенды футбольной архитектуры

Совсем скоро футбол лишится одной из своих самых известных арен. Миланский стадион San Siro, который делят два итальянских гранда «Милан» и «Интер» и который в своей столетней истории видел множество грандиозных матчей, пойдет под снос, а на его месте будет возведен новый.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Стадион San Siro в Милане

Фото: Action Images / Andrew Couldridge Livepic / Reuters Стадион San Siro в Милане

Фото: Action Images / Andrew Couldridge Livepic / Reuters

Городской совет Милана принял решение одобрить продажу принадлежащего ему стадиона San Siro с прилегающей к территорией итальянским футбольным грандам «Милану» и «Интеру», проводящим там домашние матчи. По данным La Gazzetta dello Sport и других источников, сумма сделки составит €197 млн, но на самом деле ее соль не в этом.

Решение означает, что миланские власти согласились пойти навстречу двум клубам, которые уже несколько лет пытались добиться права построить вместо San Siro более современную арену.

Теперь это их стремление удовлетворено. «Милан» с «Интером» в своем совместном заявлении не скрывали, что венцом инициированного голосованием городского совета будет создание арены, «отвечающей современным стандартам и призванной превратиться в новую архитектурную икону».

Предполагается, что «новая икона», по поводу разработки дизайна которой клубы уже обратились на прошлой неделе в два бюро — Foster + Partners и Manica,— будет вмещать 71 тыс. зрителей, обойдется владельцам примерно в $1,2 млрд, а работы по ее возведению стартуют в 2027 году и завершатся в 2031-м. То есть так, чтобы успеть к чемпионату Европы.

Первенство 2032 года Союз европейских футбольных ассоциаций (UEFA) отдал Турции и Италии с оговоркой, что на San Siro, по мнению структуры, устаревшем, матчи турнира, как и игры важных стадий Лиги чемпионов, играть нельзя. Кажется, оговорка сыграла чуть ли не решающую роль при определении его судьбы. Под снос пойдет одно из самых узнаваемых спортивных сооружений, сооружение легендарное, с биографией, наполненной грандиозными событиями.

San Siro по нынешним меркам не старый, а скорее древний стадион. Творение архитектора Улиссе Стаккини, подарившего Милану и его замечательный Центральный вокзал, появилось на свет в 1926 году.

За следующие уже без малого сто лет со стадионом произошло много всякого интересного. Он переживал реконструкции. Он из частного, принадлежащего «Милану» стадиона превратился в муниципальный, а после Второй мировой войны — в свой еще и для «Интера», так что двум великим командам, у которых на двоих десять Кубков европейских чемпионов и четыре десятка титулов чемпиона страны, пришлось делить его, не забывая о принципиальности соперничества, о том, что враг номер один — это сосед.

Стадион был официально переименован в 1980 году в стадион имени Джузеппе Меаццы, лидера итальянской сборной из 1930-х, но название как-то не прижилось в народе: людям все равно нравилось простое San Siro. Он принял множество шоу и концертов — Боба Дилана, Брюса Спрингстина, Боба Марли, Depeche Mode, Дэвида Боуи, Мадонны, Майкла Джексона, The Rolling Stones. Но все-таки важнейшая часть его истории — футбол, выдающиеся по значению или по содержанию игры матчи, которых на его газоне было сыграно множество.

Из этих матчей фанаты даже формируют рейтинги, ранжируя их на свой вкус по масштабу. И похожих друг на друга нет: выбор слишком огромен. Итальянцам, конечно, на память приходят прежде всего битвы двух хозяев стадиона — Derby della Madonnina. А в них нередко случалось что-то неординарное. В 1949 году «Интер» взял верх над оппонентом — 6:5, хотя уступал по ходу матча — 1:4, а в 2001-м умудрился проиграть ему со счетом 0:6, хотя ничто не намекало на такое унижение. В 2005-м в их четвертьфинальном матче Лиги чемпионов страсти накалились так, что его пришлось прервать на 75-й минуте: игроков «Милана» закидали файерами, бог знает каким образом в таком гигантском количестве пронесенными на трибуны.

Болельщики нейтральные выделяют скорее встречи международные. Это на San Siro, когда в 1970 году в финале Кубка европейских чемпионов «Фейенорд» обыграл «Селтик», новаторский голландский стиль впервые показал себя во всей красе.

Это на San Siro во время чемпионата мира 1990 года камерунцы российского тренера Валерия Непомнящего, возвещая о неминуемом африканском взлете, внезапно расправились с действующими обладателями титула — аргентинцами с футбольным королем Диего Марадоной, а немец Руди Феллер в матче со сборной Нидерландов плюнул во Франка Райкарда.

Это на San Siro другой германский титан — вратарь Оливер Кан — совершил поступок совершенно иного свойства, когда после финала 2001 года, в котором его «Бавария» взяла верх по пенальти над «Валенсией», вместо того что прыгать от счастья, утешал совершившего не меньше невероятных подвигов, но все равно проигравшего испанского голкипера Сантьяго Канисареса.

Это на San Siro после такой же перестрелки с одиннадцатиметровой отметки, завершавшей решающий матч главного еврокубка в 2016 году, сорвал с себя футболку, чтобы фотографы сделали, может быть, самое яркое его фото из всех когда-либо сделанных, Криштиану Роналду, чей «Реал» дожал «Атлетико».

Это про San Siro люди, побывавшие на нем, говорят, что он, конечно, мрачноват и не так уж комфортен, но какая же внутри всегда атмосфера, как там все бурлит, как остро чувствуется!

Храм футбола — буквально про него, старичка, скоро уходящего в небытие, но все-таки не настолько скоро, чтобы не успеть им на прощание насладиться на футбольных матчах или, например, Олимпиаде, которую в феврале примут Милан и Кортина-д`Ампеццо. Церемонию ее открытия ведь отдали San Siro.

Алексей Доспехов