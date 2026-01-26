Воронежский «АВА-трейд» решил не банкротить липецкий завод тепличных конструкций

Воронежский алюминиевый завод ООО «АВА-трейд» подал ходатайство об отказе от иска с требованием банкротства ООО «Липецкий завод тепличных конструкций» (ЛЗТК). Информация появилась в картотеке Арбитражного суда Липецкой области 26 января.

По данным Rusprofile, ООО «АВА-трейд» было зарегистрировано в Семилукском районе Воронежской области в июле 2008 года. Уставный капитал составляет 601,6 млн руб. Компанию контролируют Сергей Солодов и Антон Воронов через ООО «АЛ5 инвест» (16,89% долей) и ООО «МАК» (83,11% долей). Генеральным директором с февраля 2024 года является Андрей Гусев. По итогам 2024-го завод выручил 4,9 млрд руб. и получил 39 млн чистой прибыли.

Заявление о признании ЛЗТК банкротом воронежская организация подала 12 ноября 2025-го. Определением от 19 ноября его приняли к производству и возбудили дело о банкротстве. Кредитор попросил суд утвердить временным управляющим Михаила Свиридова из числа ассоциации ВАУ «Достояние». Затем «АВА-трейд» также ходатайствовал о принятии обеспечительных мер в виде запрета совершать регистрационные действия в отношении недвижимого имущества ЛЗТК, а также запрета на регистрационные действия с долями в уставном капитале. В этом арбитраж отказал 21 ноября.

ООО «ЛЗТК» было зарегистрировано в городе Грязи Липецкой области в ноябре 2014 года. Основной вид деятельности — производство строительных металлических конструкций, изделий и их частей. Уставный капитал составляет 13,4 тыс. руб. Единственный владелец — ставропольское ООО «Созвездие» Эдуарда Андрусенко (99,99%) и Ивана Севостьянова (0,01%). По данным ЕГРЮЛ, доля находится в залоге у АО «Россельхозбанк». Гендиректором предприятия с июня 2025 года является Николай Барышников. По итогам 2024-го выручка ЛЗТК составила 4,3 млрд руб., а чистая прибыль — 203 млн руб.

В конце августа Арбитражный суд Воронежской области также удовлетворил иск «АВА-трейд» о взыскании с ЛЗТК 74,7 млн руб. В эту сумму оценили задолженность по договору поставки алюминиевого профиля и пени. Решение не было обжаловано.

Денис Данилов