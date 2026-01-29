В Дагестане задержали подозреваемого в убийстве пропавшей женщины
Сотрудники полиции задержали подозреваемого в убийстве пропавшей 36-летней жительницы селения Джалган. Об этом сообщила официальный представитель МВД РФ Ирина Волк.
Фото: МВД Дагестана
28-летнего жителя Дербента Ражидина Яралиева доставляют в следственные органы.
Как ранее писал «Ъ-Кавказ», Мальвина Магомедова вышла из дома в селении Джалган Дербентского района 23 января в 00:14 и не вернулась. Ее тело обнаружили на окраине села Чухверкент в Сулейман-Стальском районе.