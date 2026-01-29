В Дагестане обнаружили останки пропавшей жительницы села Джалган
Полицейские завершили поиски 36-летней жительницы дагестанского села Джалган Мальвины Магомедовой, пропавшей 23 января, — ее тело обнаружили на окраине села Чухверкент. Об этом сообщает пресс-служба МВД Дагестана.
Фото: МВД Дагестана
Расчлененные и обгоревшие останки нашли сотрудники уголовного розыска Дербентского района во время оперативно-разыскных мероприятий на окраине села Чухверкент в Сулейман-Стальском районе.
Мальвина Магомедова вышла из дома в селении Джалган Дербентского района 23 января в 00:14 и не вернулась.
Правоохранители выясняют причины и обстоятельства произошедшего.