В Дагестане обнаружили останки пропавшей жительницы села Джалган

Полицейские завершили поиски 36-летней жительницы дагестанского села Джалган Мальвины Магомедовой, пропавшей 23 января, — ее тело обнаружили на окраине села Чухверкент. Об этом сообщает пресс-служба МВД Дагестана.

Фото: МВД Дагестана

Расчлененные и обгоревшие останки нашли сотрудники уголовного розыска Дербентского района во время оперативно-разыскных мероприятий на окраине села Чухверкент в Сулейман-Стальском районе.

Мальвина Магомедова вышла из дома в селении Джалган Дербентского района 23 января в 00:14 и не вернулась.

Правоохранители выясняют причины и обстоятельства произошедшего.

Тат Гаспарян

