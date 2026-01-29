Перемирие, которого добивается президент Украины Владимир Зеленский, неприемлемо для России. Об этом заявил российский министр иностранных дел Сергей Лавров.

«Многократно говорили, президент Владимир Путин часто напоминал об этом, что перемирие, которого опять добивается Владимир Зеленский, хотя бы на 60 дней, а лучше подольше, оно для нас неприемлемо»,— заявил Сергей Лавров в интервью турецким TGRT и газете Turkiye. По словам министра, предыдущие периоды перемирия Вооруженные силы Украины использовали, чтобы получить «передышку» и собраться с силами.

Россия не видела соглашения о гарантиях безопасности между США и Украиной, сообщил глава МИД. При этом план Вашингтона из 28 пунктов по установлению мира на Украине включает требование восстановить права национальных меньшинств, в том числе языковые и религиозные, сказал Сергей Лавров.

РФ направила в ООН запрос, может ли организация по аналогии с Гренландией признать право на самоопределение за населением ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей, заявил министр иностранных дел. По его словам, ООН не выполняет своих обязанностей по беспристрастности, нейтральности и неприемлемости получения инструкций от какого бы то ни было правительства.

О том, что Россия не согласна только на перемирие с Украиной, говорил в том числе пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков. РФ хочет «остановить эту войну», достичь своих целей и гарантировать мир в Европе на будущее, говорил представитель Кремля.