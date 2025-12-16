Песков: Россия хочет остановить войну и гарантировать мир в Европе

Россия не хочет перемирия, поскольку это даст время Украине для подготовки к боевым действиям, заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков. По его словам, РФ стремится завершить войну. Так он прокомментировал инициативу о рождественском перемирии.

«Мы хотим мира, мы не хотим перемирия, чтобы дать передышку Украине и подготовиться к продолжению войны. Мы хотим остановить эту войну, достичь наших целей, обеспечить наши интересы и гарантировать мир в Европе на будущее. Вот что мы хотим»,— сказал представитель Кремля журналистам.

Дмитрий Песков подчеркнул, что позиция России по Украине последовательна и понятна как США, так и украинским властям. «Если присутствует у украинцев и начинает доминировать желание подменить выход на сделку сиюминутными нежизнеспособными решениями, мы вряд ли готовы в этом участвовать»,— заметил пресс-секретарь российского лидера.

Накануне канцлер ФРГ Фридрих Мерц призвал Россию согласиться на рождественское перемирие и временно прекратить боевые действия. Президент Украины Владимир Зеленский поддержал эту идею.

Лусине Баласян