Продажа аэропорта Домодедово: что известно о сделке, реакция Минтранса и S7
«Дочка» Шереметьево приобрела аэропорт Домодедово в два раза ниже стартовой цены
Находящийся в госсобственности аэропорт Домодедово в начале года был выставлен на торги. Первый аукцион был признан несостоявшимся, победителем второго аукциона стала «дочка» аэропорта Шереметьево, предложившая за актив 66 млрд руб. Подробнее о продаже Домодедово — в подборке «Ъ».
Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ
- ООО «Перспектива» — структура аэропорта Шереметьево — признана победителем торгов в формате голландского аукциона по продаже аэропорта Домодедово, говорится в рассылке банка ПСБ и РТС-тендер.
- Сумма 100% долей составила 66,13 млрд руб.
- Начальная цена продажи была установлена в размере около 132,3 млрд руб. с шагом понижения около 13,2 млрд руб.
- Первый аукцион по продаже Домодедово 21 января отменили из-за отсутствия участников.
- К торгам 29 января было допущено два участника — дочерняя структура Внуково и «дочка» Шереметьево. Три заявки были отклонены — предпринимателя Евгения Рыбалкина, АО «Альма» и ООО «Аргана».
- Оформление прав собственности пройдет в течение 30 календарных дней после дня оплаты.
- Договор о продаже Домодедово будет подписан с ООО «Перспектива» в течение пяти рабочих дней, что позволит в кратчайшие сроки обеспечить поступление средств в госбюджет.
- Минтранс удовлетворен результатами торгов по продаже Домодедово, сообщили в ведомстве.
- Домодедово — актив, который имеет большую задолженность (более 70 млрд руб.), требует значительных финансовых инвестиций и разработки стратегии развития, сказали в Минтрансе.
- В Минтрансе рассчитывают, что в Домодедово решат накопившиеся трудности с инфраструктурой аэропорта.
- Минтранс и Росавиация готовы поддержать инициативы нового владельца Домодедово в интересах пассажиров, перевозчиков и грузополучателей.
- Крупнейший базовый перевозчик Домодедова S7 заявил, что продолжит инвестировать в развитие маршрутной сети, а также в укрепление собственной технической базы в аэропорту.
