Продажа аэропорта Домодедово: что известно о сделке, реакция Минтранса и S7

Находящийся в госсобственности аэропорт Домодедово в начале года был выставлен на торги. Первый аукцион был признан несостоявшимся, победителем второго аукциона стала «дочка» аэропорта Шереметьево, предложившая за актив 66 млрд руб. Подробнее о продаже Домодедово — в подборке «Ъ».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

ООО «Перспектива» — структура аэропорта Шереметьево — признана победителем торгов в формате голландского аукциона по продаже аэропорта Домодедово, говорится в рассылке банка ПСБ и РТС-тендер.

Сумма 100% долей составила 66,13 млрд руб.

Начальная цена продажи была установлена в размере около 132,3 млрд руб. с шагом понижения около 13,2 млрд руб.

Первый аукцион по продаже Домодедово 21 января отменили из-за отсутствия участников.

К торгам 29 января было допущено два участника — дочерняя структура Внуково и «дочка» Шереметьево. Три заявки были отклонены — предпринимателя Евгения Рыбалкина, АО «Альма» и ООО «Аргана».

Оформление прав собственности пройдет в течение 30 календарных дней после дня оплаты.

Договор о продаже Домодедово будет подписан с ООО «Перспектива» в течение пяти рабочих дней, что позволит в кратчайшие сроки обеспечить поступление средств в госбюджет.

Минтранс удовлетворен результатами торгов по продаже Домодедово, сообщили в ведомстве.

Домодедово — актив, который имеет большую задолженность (более 70 млрд руб.), требует значительных финансовых инвестиций и разработки стратегии развития, сказали в Минтрансе.

В Минтрансе рассчитывают, что в Домодедово решат накопившиеся трудности с инфраструктурой аэропорта.

Минтранс и Росавиация готовы поддержать инициативы нового владельца Домодедово в интересах пассажиров, перевозчиков и грузополучателей.

Крупнейший базовый перевозчик Домодедова S7 заявил, что продолжит инвестировать в развитие маршрутной сети, а также в укрепление собственной технической базы в аэропорту.

Подробнее — в материале «Ъ» «Прилет в зону конфискации».