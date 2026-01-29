Не брат ты мне

Суд в Московской области оставил без изменения приговор Южного окружного военного суда по уголовному делу 19-летнего петербуржца Данилы Багрова. По версии следствия, он вступил в переписку с представителем «Русского добровольческого корпуса» (РДК, признан террористическим и запрещен в РФ), чтобы присоединиться к организации. В колонии за преступление террористической направленности находится и его сестра.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Апелляционный военный суд во Власихе (Московская область) отклонил жалобу защиты на приговор Южного окружного военного суда от 25 сентября 2025 года по уголовному делу петербуржца Данилы Багрова. Это следует из картотеки суда. Юноше назначили девять лет — первые три года он проведет в тюрьме, а оставшийся срок будет отбывать в колонии строгого режима. Также суд назначил ему дополнительное наказание в виде ограничения свободы на один год.

Как сообщили в прокуратуре Краснодарского края, Багрову вменялись в вину ч. 1 ст. 30, ч. 2 ст. 205.5 УК РФ (приготовление к участию в деятельности организации, которая в соответствии с законодательством РФ признана террористической) и ч. 1 ст. 30, ч. 2 ст. 275 УК РФ (приготовление к совершению государственной измены).

По версии следствия, в августе 2024 года Данила Багров вступил в переписку с представителем запрещенного и террористического РДК, сообщил о своем желании вступить в ряды незаконной организации, желая принять участие в вооруженном конфликте с ВС РФ на стороне Украины. Причиной послужило неприятие юношей СВО и политики, проводимой правительством России.

В дальнейшем, следуя инструкциям представителей запрещенного и террористического РДК, Даниил Багров приобрел билет на самолет в Грузию, чтобы оттуда въехать на Украину.

Однако осуществить это, по версии следствия, ему не удалось, так как он был задержан оперативниками ФСБ в неназванном аэропорту на территории России.

Связаться с адвокатом Данилы Багрова не удалось.

На прошлой неделе Апелляционный военный суд во Власихе оставил в силе приговор 1-го Западного окружного суда в отношении его сестры — 17-летней Евы. Школьницу, которой на тот момент было 16 лет, задержали в декабре 2024 года. Ей вменяли в вину публичные призывы к осуществлению террористической деятельности (ст. 205.2 УК РФ) и содействие террористической деятельности (ст. 205.1 УК РФ).

Причиной для уголовного преследования в отношении девушки послужило то, что она, по версии следствия, разместила на информационном стенде в своей школе фотографии основателей и идеологов запрещенного и террористического РДК — Дениса Капустина и Алексея Левкина. Под фотографиями стояла подпись «Заслуженные герои России».

Из апелляционной жалобы следует, что в расклейке листовок признался другой школьник. Его, однако, пока к уголовной ответственности привлечь невозможно, так как он не достиг возраста ответственности. В суде он свои показания не подтвердил. Сама Ева также заявила, что ей угрожали силовики. Причастность сестры Данилы Багрова к расклейке листовок, по версии защиты, следствие найти не смогло, на них ее отпечатки отсутствуют.

Ефим Брянцев