Финал трехлетней выдержки

По итогам двенадцатого дня Открытого чемпионата Австралии определились участницы женского финала. За мельбурнский титул поспорят первая ракетка мира белоруска Арина Соболенко, переигравшая в двух сетах украинку Элину Свитолину, и представительница Казахстана Елена Рыбакина, также не отдавшая ни одной партии американке Джессике Пегуле. Шансы соперниц в решающем матче представляются абсолютно равными.

Не проиграв на пути к финалу Australian Open ни одного сета, победительница Wimbledon 2022 года Елена Рыбакина в третий раз дошла до решающей стадии на мейджорах

Фото: Tingshu Wang / Reuters

Фото: Tingshu Wang / Reuters

Более предсказуемого состава участниц женского финала нынешнего Australian Open нельзя было и представить. Лидер мирового рейтинга Арина Соболенко, двукратный (2023, 2024) триумфатор мельбурнского мейджора, которая год назад сенсационно уступила титульный матч американке Мэдисон Кис, против Елены Рыбакиной, победительницы ноябрьского итогового турнира WTA Finals в Эр-Рияде, сумевшей спустя два с половиной месяца сохранить отменную форму.

Находясь в прекрасных кондициях, на пути к решающей стадии теннисистки выиграли на двоих двенадцать партий из двенадцати, хотя в полуфинале Соболенко пришлось полегче.

Уровень ее игры в матче против Элины Свитолиной практически не оставлял украинке шансов.

Качественного универсального тенниса с акцентом на атаку, позволившего Свитолиной уверенно пройти по сетке так далеко, на этот раз не хватило. Прекрасно настроившись на встречу с опасной соперницей, Соболенко подавила ее своей мощью. Не помешал и неприятный эпизод в третьем гейме — за повторный выкрик, который первая ракетка мира позволила себе при ударе, судья на вышке в соответствии с правилами присудила очко Свитолиной. Ведя 3:1 после завершения четвертого гейма, белоруска уже имела на своем счету 11 очков, выигранных ударами навылет, и вскоре оставила первый сет за собой.

В дебюте второй партии Свитолина, воспользовавшись временным снижением концентрации внимания Соболенко, взяла два гейма подряд, но развить успех не смогла. Счет снова начал расти в пользу белоруски, победившей за 1 час 16 минут — 6:2, 6:3. В общей сложности Соболенко забрала чистыми ударами 29 очков против 12 и допустила 15 невынужденных ошибок против 17. С подобной статистикой Свитолина, конечно, не могла рассчитывать на успех. «Соболенко очень качественно принимала и практически не допускала ошибок на втором ударе после своей подачи. Именно поэтому она первая ракетка мира»,— признала украинка.

Второй полуфинал, между Еленой Рыбакиной и американкой Джессикой Пегулой, довольно долго проходил по аналогичному сценарию.

Теннисистка из Казахстана благодаря прекрасной подаче и уверенному приему в большинстве розыгрышей диктовала свои условия сопернице, заметно уступавшей ей в физической мощи. Здесь тоже дело шло к быстрой развязке, но в девятом гейме второй партии Рыбакина не реализовала три матчбола на чужой подаче, затем отдала свою и позволила Пегуле догнать себя. А после этого последовал еще один обмен брейками.

Разыгранный затем тай-брейк стал серьезнейшей проверкой на прочность нервной системы Рыбакиной. В прошлые годы в подобных ситуациях она не раз давала сбои, но в данном случае запас уверенности чемпионки Wimbledon 2022 года оказался достаточным. Ведя — 6:5 и 7:6, Пегула имела два сетбола, которые не использовала. Ну а затем, при счете 7:7 последовали шестой эйс Рыбакиной и, наконец, заключительный удар слева навылет.

В итоге 6:3, 7:6 (9:7) за 1 час 40 минут.

По итогам турнира Рыбакина вне зависимости от исхода финала поднимется с пятого места в рейтинге на третье, повторив личный рекорд. Что же касается ее шансов на титул, то они представляются точно такими же, как и у Соболенко.

Да, счет предыдущих встреч соперниц — 8:6 в пользу белоруски, которая одну из своих побед над Рыбакиной одержала в финале Australian Open 2023 года, но тогда для выявления чемпионки понадобился третий сет. К тому же в финале прошлогоднего WTA Finals Рыбакина в двух партиях победила именно Соболенко. Так что в субботнем противостоянии двух элитных представительниц силового тенниса снова все будут решать психология и микроскопические ситуативные нюансы.

Евгений Федяков