Посольство РФ: пропавшие в Египте россияне нашлись в полиции

Прибывшие в Египет туристы из Екатеринбурга, о пропаже которых заявляли родственники, живы и находятся в полиции. Об этом сообщила пресс-служба посольства России в Египте.

Трое россиян прибыли 21 января в Шарм-эш-Шейх, отправились оттуда в Каир и перестали выходить на связь с родственниками, сообщили в диппредставительстве. После того как туристы не явились на обратный рейс, посольство направило запрос в МИД и правоохранительные органы для установления их местонахождения.

«Согласно полученной оттуда предварительной информации, в настоящее время они находятся в египетской полиции. Обстоятельства случившегося с ними выясняются»,— указано в публикации. Посольство прилагает все усилия для возвращения туристов в Россию, следует из сообщения.

Отец одного из туристов сообщил 28 января о пропаже в Египте двух россиян — Владислава Ревенко и Никиты Таланова. По его словам, туристы приехали в Шарм-эш-Шейх и должны были вернуться домой через шесть дней после прибытия в Египет, однако с 26 января перестали выходить на связь.