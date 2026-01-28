Двое российских туристов пропали в Египте

В Египте пропали двое российских туристов — Владислав Ревенко и Никита Таланов. Об этом сообщил «РИА Новости» Павел Ревенко, отец Владислава. Молодые люди прилетели из Екатеринбурга в Шарм-эш-Шейх 21 января и должны были вернуться домой через шесть дней. Последний раз они выходили на связь 26 января.

По словам Павла Ревенко, туристы самостоятельно добрались на автобусе из Шарм-эш-Шейха в Каир. Его сын написал, что доехал и разместился в гостинице. Однако после 26 января они перестали отвечать на звонки и сообщения. Также авиакомпания Red Sea Airlines сообщила отцу Владислава, что оба не явились на обратный рейс из Каира.

Посольство РФ в Каире заявило ТАСС, что пока не располагает информацией о пропаже россиян. Дипломаты подчеркнули, что сведения по этому делу к ним не поступали.