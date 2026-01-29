Франция сочла бессмысленными переговоры с РФ и США по ядерному оружию

У Франции нет оснований присоединяться к переговорам США и России по стратегической стабильности, поскольку ее ядерный арсенал несопоставим с арсеналами этих стран. Об этом заявил представитель французского МИДа Паскаль Конфавре.

«Мы поддерживаем контроль над стратегическими вооружениями между государствами, обладающими такими вооружениями, но мы придерживаемся доктрины строгой достаточности, что означает, что мы не следуем логике паритета. Ядерный арсенал Франции очевидно несопоставим с арсеналом США или России, и в этих условиях у Франции нет никаких оснований присоединяться к каким-либо переговорам по контролю над стратегическими вооружениями»,— сказал Паскаль Конфавре на брифинге (цитата по ТАСС).

В сентябре прошлого года Владимир Путин заявил о готовности России придерживаться центральных количественных ограничений по ДСНВ в течение года после истечения срока соглашения, если США возьмут на себя те же обязательства. В начале января Дональд Трамп заявил, что можно заключить соглашение «получше», но на этот раз с участием Китая. Он также допустил присоединение к таким договоренностям «других игроков». Среди них могут быть Франция и Великобритания.

Позднее глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что Россия не может не учитывать арсеналы Великобритании и Франции при обеспечении своей ядерной безопасности. По его словам, поэтому эти страны должны участвовать в обсуждении стратегической стабильности.

Лусине Баласян