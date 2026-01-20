Лавров: РФ учитывает арсеналы Британии и Франции в вопросах ядерной безопасности

Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что Россия не может не учитывать арсеналы Великобритании и Франции при обеспечении своей ядерной безопасности. По его словам, поэтому эти страны должны участвовать в обсуждении стратегической стабильности.

«Если вести речь о расширении участников переговоров о стратегической стабильности и ограничения ядерного вооружения, то невозможно оставить в стороне Британию и Францию. Они с Соединенными Штатами являются союзниками, они повязаны взаимными обязательствами в рамках НАТО, поэтому не учитывать их арсеналы, когда мы рассматриваем угрозы, проецируемые ядерным арсеналом США, невозможно»,— сказал Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам деятельности российской дипломатии в 2025 году.

Комментируя участие Китая в подобных переговорах, Сергей Лавров напомнил, что китайские власти уже отказались от диалога в таком формате: «Они четко заявили, что Соединенные Штаты и Российская Федерация по своим ядерным вооружениям далеко впереди, и КНР не обладает такими же арсеналами, поэтому на данном этапе она не видит необходимости участия в таких переговорах».

В сентябре прошлого года Владимир Путин заявил о готовности России придерживаться центральных количественных ограничений по ДСНВ в течение года после истечения срока соглашения, если США возьмут на себя те же обязательства. В начале января Дональд Трамп заявил, что можно заключить соглашение «получше», но на этот раз с участием Китая. Он также допустил присоединение к таким договоренностям «других игроков». Среди них могут быть Франция и Великобритания.

