ФАС анализирует динамику цен на российских АЗС

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России оценивает динамику цен на российских автозаправочных станциях (АЗС) с точки зрения их экономической обоснованности. Об этом сообщил ТАСС глава ведомства Максим Шаскольский.

«У нас на контроле порядка 12 тыс. АЗС, там мониторинг ведется постоянно,— сказал господин Шаскольский (цитата по ТАСС).— У нас несколько дел было за последнее время. Посмотрим, как ситуация будет развиваться».

По словам главы ФАС, если рост цен на топливо опередит инфляцию, ведомство отреагирует на это и продолжит контроль за ситуацией на рынке.

Цены на основные виды топлива на АЗС стали стремительно расти к концу лета 2025 года. Одним из ключевых факторов опрошенные «Ъ» участники рынка называли внеплановые остановки нефтеперерабатывающих заводов (НПЗ), под которые невозможно было заранее создать резерв. В конце декабря 2025-го глава «Роснефти» Игорь Сечин предлагал свои меры поддержки топливного рынка. Среди них — создание системы мониторинга товарного дефицита и введение для владельцев АЗС обязательства содержать месячный запас нефтепродуктов. Идею об использовании бензина сниженного качества для компенсации дефицита господин Сечин, напротив, раскритиковал.

