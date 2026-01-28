Объем имеет значение

Российский топливный рынок в 2025 году столкнулся с очередными вызовами — рисками дефицита бензина и сложной макроэкономической конъюнктурой. Это привело к резкому росту оптовых цен на топливо, контролировать которые правительству пришлось вручную. Основными инструментами стали запрет экспорта, ограничения роста бензиновых котировок и очередной пересмотр демпфера. В этом году, уверены эксперты, ситуация останется непредсказуемой, а цены будут напрямую зависеть от обеспеченности внутреннего рынка топливом.

Обеспечение российского рынка нефтепродуктами в прошлом году стало одной из наиболее часто обсуждаемых тем отечественной экономики. За этот период оптовые цены продемонстрировали стремление к максимумам цен, нефтекомпании — стальные нервы и способность оперативно восстанавливать работоспособность заводов, а правительство — широкую палитру инструментов для нормализации ситуации в секторе нефтепродуктов.

Хотя на первый взгляд в годовом исчислении бензин не так уж подорожал. Марка АИ-92 в последний день торгов на Петербургской бирже показала рост на 2,06% относительно закрытия в 2024 году, до 54,03 тыс. руб. за тонну, а котировки марки АИ-95 повысились на 4,66%, до 58,72 тыс. руб. за тонну. Но эти показатели не отражают фактической волатильности на рынке в течение года. Так, стоимость АИ-92 колебалась между нижней ценой торгов в 46,94 тыс. руб., зафиксированной в конце января, и октябрьским максимумом в 74,39 тыс. руб. за тонну (разница почти 60%). Котировки бензина АИ-95 также в прошлом году обновили исторический рекорд, достигнув в начале сентября 82,38 тыс. руб. за тонну.

Цены на основные виды топлива начали стремительно расти к концу лета и продержались на близких к пикам уровнях август, сентябрь и большую часть октября.

Ключевым фактором роста котировок участники рынка называли внеплановые остановки НПЗ, под которые невозможно заранее создать резерв,— в такие моменты производство бензина снижалось, по разным оценкам, на 15–20%. Кроме того, к осени начались плановые ремонты заводов и добавился сезонный спрос, что разогнало цены. По оценкам источников «Ъ-Review», в целом производство бензина в прошлом году упало почти на 10%. Продажи на Петербургской бирже, куда компании обязаны поставлять не менее 15% всех выпущенных объемов, сократились не так серьезно — на 6%, до 10,25 млн тонн. Несмотря на то что дефицита топлива в целом по стране удалось избежать, некоторые отдаленные регионы — Приморье и Крым — все же столкнулись с его нехваткой.

Меры стабилизации

Ответной реакцией правительства на рост цен и риски дефицита прежде всего стало ужесточение ограничений экспорта, точнее, его полный запрет, в том числе для производителей бензина, которые ранее подпадали под исключения. Но заметной реакции в 2025 году не последовало, хотя последние два года при использовании этого механизма эффект наступал довольно быстро. Несмотря на то что поставки бензина за рубеж были остановлены с 1 октября 2025 года, котировки продолжали держаться на максимумах. Как пояснял в интервью «Интерфаксу» старший вице-президент Петербургской биржи Антон Карпов, это было связано с очевидной нехваткой топлива на рынке даже с учетом объемов, переправленных с экспорта. «Запрет на вывоз нефтепродуктов из страны в 2023 и 2024 годах включал эффект перенаправления потоков с экспорта на внутренний рынок, подчеркну, при общем довольно ровном выпуске топлива. А в 2025 году решение о запрете экспорта принималось на фоне выпадающих объемов производства, которые неоткуда было брать. Поэтому быстрого избыточного предложения на внутреннем рынке не формировалось»,— отмечал эксперт.

Но в целом, по мнению господина Карпова, запрет на экспорт продолжает оставаться одним из важных решений, поддерживающих внутренний рынок.

Эмбарго на зарубежные отгрузки дало эффект только в конце октября вкупе с сезонным охлаждением спроса к зиме и увеличением поставок на внутренний рынок после выхода из плановых ремонтов ряда НПЗ. Кроме этого на ситуацию повлияло изменение правил биржевых торгов. Так, в сентябре Петербургская биржа резко ограничила возможности повышения котировок: шаг роста цены снизился с 0,5% до 0,01%, а в целом снижение в течение торговой сессии не должно было превышать 20%. Эти меры отменили ближе к концу года.

В итоге в последние два месяца года котировки АИ-92 и АИ-95 упали более чем на 20 тыс. руб., преодолев к концу декабря отметки 55 тыс. руб. и 60 тыс. руб. за тонну соответственно. Только за декабрь стоимость бензина марки АИ-92 на бирже снизилась на 10,6%, до 54 тыс. руб. за тонну, марки АИ-95 — на 18,8%, до 58,7 тыс. руб.

Демпфер по-новому

В связи с тем что ключевая проблема — надежное обеспечение рынка топливом — остается нерешенной, правительство продлило действовавший до конца года запрет на вывоз бензина до марта 2026 года для всех экспортеров. И если это можно считать регуляторной мерой поддержания баланса на рынке нефтепродуктов, то экономическим инструментом остается топливный демпфер, который действует в России с 2019 года и систематически корректируется государством в зависимости от ситуации. Общий принцип его действия состоит в том, что нефтекомпании получают от государства компенсацию, когда продают топливо на внутреннем рынке дешевле экспортного паритета, что позволяет сдерживать рост цен на российских АЗС. В то же время при низких мировых ценах демпфер начинает работать в обратную сторону — выплаты от нефтяников получает бюджет.

Для получения демпфера производители должны соблюдать некоторые правила. В частности, рост оптовых цен на бензин на бирже не должен превышать установленного законом значения более чем на 10%. Компании не смогли выполнить это условие в августе, из-за чего остались без компенсации. Аналогичная ситуация должна была сложиться по итогам сентября и октября, так как цены оставались на высоких уровнях. Поэтому правительство пошло навстречу компаниям и по их просьбе согласилось повысить на 10 процентных пунктов индикатор расчетной цены, а в конце октября президент Владимир Путин подписал указ о введении на семь месяцев (до мая 2026 года) моратория на обнуление топливного демпфера. Так что в октябре нефтяники получили 43,8 млрд руб. за сентябрь, а в ноябре — 64,7 млрд руб. за октябрьские поставки. Совокупно, по расчетам Минфина, за 11 месяцев демпферные выплаты нефтяным компаниям составили 824 млрд руб.

Но очередные корректировки правил получения субсидий не спасли нефтекомпании от изменения мировой экономической конъюнктуры.

Из-за падения цен на нефтепродукты на внешних рынках до минимальных значений за последние пять лет и повышения дисконта цены российской нефти Urals относительно североморской марки Brent по итогам декабря 2025 года топливный демпфер оказался в минусовой зоне. Так что производителям нефтепродуктов предстоит выплатить государству разницу в стоимости топлива на внутреннем и внешнем рынках. Последний раз такая ситуация складывалась в декабре 2022 года. Сейчас, по расчетам группы «Петромаркет», нефтяникам придется заплатить в бюджет более 6 млрд руб. по бензиновому демпферу и примерно столько же по дизтопливу.

С учетом сложившейся ситуации в этом году, судя по всему, компании будут снова настаивать на пересмотре условий демпферного механизма. Кроме того, продолжится обсуждение предложений по насыщению рынка, которые не были утверждены в прошлом году. Например, речь может идти об обнулении импортных таможенных пошлин в размере 5% на закупки бензина из Китая, Южной Кореи и Сингапура через пункты пропуска на Дальнем Востоке, а также об увеличении импорта из Белоруссии. Кроме того, остался нерешенным вопрос с использованием запрещенной на данный момент октаноповышающей добавки монометиланилин и увеличением допустимых объемов добавления в топливо этилового спирта с текущих 5% до 10%, а также об отмене акциза на него. И то и другое, по мнению участников рынка, может увеличить объемы производства бензинов, от которых напрямую будет зависеть состояние топливного рынка в 2026 году.

Туманное будущее

«Повторение топливного кризиса будет, как и в этом году, зависеть от стабильности производства топлива на НПЗ»,— считает управляющий партнер NEFT Research Сергей Фролов. Что касается цен, то их постепенного роста эксперт ожидает уже в январе из-за очередной индексации акцизов, роста НДС, а также демпферной составляющей (в частности, расчета демпфера без учета индексации акциза). Так что можно смело говорить, что даже при условии отсутствия форс-мажоров моторное топливо подорожает в 2026 году выше официальной инфляции, полагает он.

Рост цен на топливо создает негативное влияние и на общий уровень инфляции в стране, отмечает управляющий партнер «S+Консалтинг» Елена Лазько.

. Больше всего давление цен на горюче-смазочные материалы испытывают транспортная и сельскохозяйственная отрасли. «Но следом растут цены на продукты, промышленные товары и услуги. Это так называемая вторичная инфляция. Кроме того, бензин — это маркер для рынков, влияющий на оценки инфляции потребителями и их решения. Поэтому этот индикатор учитывает Центробанк при установлении ключевой ставки»,— напоминает она. Также, говорит эксперт, цена на бензин формирует издержки самого нефтегазового сектора.

Но, по мнению Елены Лазько, принятые правительством меры позволили в 2025 году купировать рост цен на топливо, а в 2026 году возможна относительная стабилизация ситуации благодаря дополнительным объемам на внутреннем рынке. «В середине года, как раз к пику сезонного спроса, можно ожидать восстановления большинства мощностей по переработке нефти, что исключит физический дефицит»,— считает госпожа Лазько, добавляя, что с учетом индексации тарифов на транспортировку и повышения акциза на нефть на 5,1% и 5% соответственно цены на бензин не должны расти выше инфляции.

Впрочем, этот оптимизм разделяют не все. Как напоминает управляющий партнер нефтетрейдера «Пролеум» Максим Дьяченко, сейчас в качестве основного рассматривается кризисный макроэкономический прогноз, предполагающий рост геополитической напряженности, сохранение относительно высокой ставки ЦБ и стагнацию в промышленности и потреблении. В этой ситуации прогнозировать цены на нефтепродукты — дело неблагодарное, говорит он. «Мы полагаем, что рынок будет очень волатильным ближайшие месяц-полтора. Возможна существенная коррекция на фоне ограничения поставок бензина на экспорт и сильного санкционного давления, а также низких мировых котировок»,— полагает эксперт. В дальнейшем, по его мнению, на рынок будут влиять обострение геополитической напряженности и сезонные факторы, а также внеплановые и плановые ремонты на НПЗ, сокращающие объемы поставок на рынок. В связи с этим господин Дьяченко ждет роста оптовых котировок с некоторой паузой в апреле. При этом, полагает он, получившие в 2025 году горький опыт участники топливного рынка будут формировать по возможности максимальные запасы нефтепродуктов, что будет стабилизировать ситуацию. «Если системно значимых кризисов с производством, как в прошлом году, у нас не будет, мы не прогнозируем пиковых значений на тех же уровнях. Но год точно будет умеренно сложным, волатильным и непредсказуемым»,— считает эксперт.

В январе 2026 года котировки АИ-92 стартовали с уровня 54,67 тыс. руб. за тонну. И после краткосрочного провала в первую неделю торгов снова начали расти, подобравшись к 27 ноября к отметке 56 тыс. руб. Марка АИ-95 демонстрировала более сдержанную динамику. По итогам первого торгового дня этот вид бензина стоил 59 тыс. руб. за тонну, затем его цена резко упала до 56,3 тыс. руб. за тонну, и к концу месяца он так и не отыграл это падение. Торги 26 января закрылись на уровне 58,3 тыс. руб. за тонну.

В целом на протяжении первого месяца 2026 года ситуация оставалась стабильной. На этом фоне правительство может досрочно снять запрет на экспорт бензина для производителей, действующий до конца февраля. Минэнерго уже внесло в правительство соответствующий проект постановления. Он может вступить в действие с 1 февраля 2026 года.

Ольга Матвеева