Столичным камерам добавили интеллекта

Власти Москвы запустили новый вид автоматического контроля за дорожными нарушителями. ИИ-технологии, анализируя поток данных с камер, определяют, создала ли остановившаяся машина помеху другой машине или пешеходу. Если нарушение подтверждается, собственнику придет штраф 3 тыс. руб. Распознавание нарушения верифицируется в несколько этапов и минимизирует риски ошибок, заверяют в ЦОДД Москвы. Опрошенные “Ъ” эксперты пока настороженно отнеслись к новой технологии.

О начале работы нового вида умных камер в Москве (пока только в одном месте — на дублере проспекта Маршала Жукова) столичный Центр организации дорожного движения (ЦОДД) объявил 10 декабря. Работающий в связке с ИИ софт определяет, что остановившаяся под камерой машина нарушила п. 12.4 ПДД, создав помеху в движении другому транспортному средству (например, при выезде с парковочного места) или пешеходу. Запрещающего знака или разметки в зоне действия камеры может и не быть.

Согласно ПДД, остановка — это преднамеренное прекращение движения транспортного средства на время до пяти минут, а также на большее, если это необходимо для посадки или высадки пассажиров либо загрузки или разгрузки транспортного средства.

Для того чтобы камера умела распознавать нарушение, была разработана специальная система, рассказали в ЦОДД. На первом этапе ИИ анализирует поток данных с камер, выявляя авто с признаками нарушений, при этом оценивается длительность (софт обращает внимание на остановку машины, если она стоит больше минуты) и «контекст» остановки. Затем материалы в ручном режиме оценивает сотрудник ЦОДД, проверяя, что остановка действительно не была вынужденной. На третьем этапе материалы передаются в ГИБДД для еще одной проверки и вынесения постановления.

«Если у специалистов возникают малейшие сомнения в умышленности нарушения или наличии уважительной причины — материалы не передаются на рассмотрение»,— заверяют в ЦОДД. Система, говорят в центре, понимает, что машина встала в пробке,— в этом случае штраф не пришлют. Такие случаи, отметим, в Москве ранее были, когда «письма счастья» получали автовладельцы, попавшие в затор в правом ряду в зоне действия знака «Стоянка запрещена».

ИИ-технологии ЦОДД применяет для контроля дорожной обстановки не первый год. На МКАД несколько лет действует система инцидент-менеджмента, определяющая нештатные ситуации, в том числе ДТП, выходы животных, выброшенный на дорогу мусор. Определение непристегнутого ремня у водителей и пассажиров также происходит с помощью ИИ.

Эксперт по системам фотовидеофиксации нарушений Григорий Шухман обращает внимание на субъективность оценки такого нарушения, как «создание помех для движения»:

«Сами люди часто расходятся во мнении, есть помеха или нет, в зависимости от того, с какой стороны смотреть»,— говорит эксперт.

Он приводит в пример ситуацию, когда машина стоит на краю широкого тротуара (ПДД это разрешают в ряде случаев),— с точки зрения некоторых пешеходов, автомобиль все равно перекрыл им проход. Иногда встречаются случаи, когда у автовладельца две машины — одна стоит в парковочном кармане, другую он поставил поперек: по факту никто никому не мешает, но формально это тоже создание помех. Неясно, как ИИ будет реагировать в этом случае, размышляет основатель проекта «Подслушано у ДПС» капитан ГИБДД в отставке Валентин Ильинов. С пешеходов, обращает внимание эксперт, по-хорошему надо брать объяснение, чем именно машина создавала им помехи.

В ЦОДД пока не говорят, собираются ли применять такую технологию по всему городу. «Масштабирование таких систем — это не автоматический процесс: он включает в себя выбор улицы, где нужно фиксировать нарушения остановки, настройку расположения камер, определение и разметку зон дорожного покрытия,— говорит технический директор компании-интегратора R77 AI Ярослав Шмулев.— Все это будет делаться с привлечением людей, риск ошибок здесь минимальный». Гендиректор VisionLabs Дмитрий Марков считает, что технически предложенное ЦОДД решение можно реализовать «с высокими показателями точности», используя камеру вообще без ручного контроля или только с выборочной проверкой для контроля качества.

Иван Буранов, Алексей Жабин