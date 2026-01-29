Актрису Веронику Ганич похоронили в Подмосковье

Телеведущую и актрису Веронику Ганич похоронили на 59-м участке Николо-Архангельского кладбища в Московской области. Об этом ТАСС сообщил сын Ганич Михаил.

Вероника Ганич умерла 25 января в возрасте 59 лет. Ее коллега по проекту «География на вкус» Марина Томбасова сообщила «РИА Новости», что причиной смерти актрисы стал рак.

Вероника Ганич окончила Высшее театральное училище имени Щукина. Актриса известна по ролям в сериалах «Кулагин и партнеры», «Место убийцы вакантно...», «Гаражи», фильмах «Это я – дурочка», «Билет в красный театр, или Смерть гробокопателя». Работала на радио «Максимум». На НТВ вела рубрику «Стиль» в утренней программе, после чего семь лет проработала соведущей программы «Субботник» на «России 1», также делала утренние репортажи в передаче «Доброе утро, Россия».

Госпожа Ганич также состояла в гильдии шеф-поваров. Сняла «Географию на вкус», в которой проводила гастрономическо-туристические гиды по городам России. Ее книга новогодних рецептов «Лучший день в году» получила награду Food Show Awards.