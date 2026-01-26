Умерла актриса Вероника Ганич

В возрасте 59 лет умерла актриса и ведущая Вероника Ганич. О ее смерти сообщила специалист по PR-сопровождению ресторанов Юлия Енькова. Телеведущая скончалась 25 января, причина не уточняется.

«Печальная утрата — не стало Ники Ганич, которая в прямом смысле расширяла ресторанную географию страны. Изначально телеведущая, журналист, актриса, Ника стала еще и экспертом в кулинарии»,— отметила госпожа Енькова (цитата по The Voice Mag).

Вероника Ганич окончила Высшее театральное училище имени Щукина. Работала на радио «Максимум». На НТВ вела рубрику «Стиль» в утренней программе, после семь лет проработала соведущей программы «Субботник» на «России 1», также делала утренние репортажи в передаче «Доброе утро, Россия». Известная по ролям в сериалах «Кулагин и партнеры», «Место убийцы вакантно...», «Гаражи», фильмах «Это я – дурочка», «Билет в красный театр, или Смерть гробокопателя».

Была членом гильдии шеф-поваров. Организовала гастротуры по Франции и сняла «Географию на вкус», в которой проводила гастрономическо-туристические гиды по городам России. Ее книга новогодних рецептов «Лучший день в году» получила награду Food Show Awards.