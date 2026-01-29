В Угличском округе на птицефабрике произошел пожар

В Угличском округе произошло возгорание на территории производства, огонь повредил цех на площади 1 тыс. кв. м и уничтожил готовую продукцию. Об этом сообщили в ГУ МЧС по Ярославской области.

В МЧС сообщение о возгорании в поселке Сосновый, на Московском шоссе, 1, поступило 27 января в 23:55. Согласно открытым данным, по указанному адресу находится Угличская птицефабрика.

Пожар тушили 31 человек личного состава и 10 единиц специальной техники. Как пояснили в МЧС, тушение затруднялось наличием в здании баллонов с углекислотой, кислородом и биогазом, а также низкой температурой воздуха, сильным ветром и неудовлетворительным состоянием гидрантов.

«Вместе с этим была большая пожарная нагрузка из-за готовой продукции внутри цеха и обшивки здания выполненной из горючих материалов (панелей с утеплителем, сэндвич-панелей, металлической кровлей по деревянной обрешетке)»,— добавили в ведомстве.

Из здания самостоятельно эвакуировались два человека, никто не пострадал. Ликвидировать пожар удалось к 09:12 28 января. В результате уничтоженными оказались четыре бытовых помещения на площади 56 кв. м и погрузчик. Огонь также повредил четыре смежных помещения и цех на площади 962 кв. м, в котором сгорела готовая продукция.

«Дознаватели МЧС России предварительно установили, что пожар произошел из-за аварийного режима работы электросети в производственном цеху. Материалы будут переданы специалистам испытательной пожарной лаборатории»,— сообщили в МЧС и добавили, что проводится проверка.

Алла Чижова