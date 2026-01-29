Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Ушаков: в переговорах по Украине осталось решить не только вопрос территорий

Помощник российского президента Юрий Ушаков не согласился с тем, что в вопросе урегулирования конфликта с Украиной осталось решить только территориальные разногласия.

Юрий Ушаков

Юрий Ушаков

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

Юрий Ушаков

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

Журналисты попросили Юрия Ушакова прокомментировать заявление госсекретаря США Марко Рубио о том, что в переговорах по Украине удалось сузить круг вопросов до одного (имелся в виду территориальный вопрос). «Я думаю, что нет»,— сказал помощник президента РФ.

Газета Financial Times сообщала, что администрация президента США Дональда Трампа согласилась предоставить Украине гарантии безопасности в обмен на территориальные уступки, в частности — вывод ВСУ из ДНР и ЛНР. Источник Reuters уточнил: речь шла не об ультиматуме, но гарантии безопасности Украины зависят от ее готовности подписать мирное соглашение.

Лусине Баласян

Новости компаний Все