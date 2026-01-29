За ущерб природе на 211 млн руб. при золотодобыче на Алтае осудят главу фирмы

Солонешенский райсуд Алтайского края рассмотрит уголовное дело в отношении главы золотодобывающего ООО «Артель Солнечная» (Новосибирск). Ему вменяют в вину нарушение правил охраны окружающей среды при производстве работ (ст. 246 УК РФ), сообщает прокуратура региона.

По версии следствия, в 2024-2025 годах компания под руководством фигуранта дела вела добычу россыпного золота на территории Солонешенского района региона. При разработке участка организация удаляла почвенно-растительный слой и складировала его в отвалы, что повлекло уничтожение местообитаний растений и деградацию почвы.

По данным ведомства, в результате действий организации уничтожению подверглись краснокнижные виды растений «Кандык сибирский» и «Рябчик шахматный». Ущерб следствием оценивается на сумму 211 млн руб. В ходе предварительного расследования на имущество обвиняемого стоимостью 7 млн руб. наложен арест.

Как писал «Ъ-Сибирь», в апреле 2025 года суд по иску надзорного ведомства запретил золотодобычу на территории Солонешенского района Алтайского края. В обосновании требований указывалось, что после схода снежного покрова на золотоносном участке взошли растения, внесенные в Красную книгу региона. Продолжение работ могло нанести вред экологии, считают правоохранители.

В ноябре 2024 года жители Солонешенского района приняли резолюцию с требованием запретить работу золотодобывающих компаний на этой территории из-за опасений о загрязнении рек Солонешная и Ануй.

Александра Стрелкова