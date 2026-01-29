Чувашский «Дизайн» сорвал ремонт мостика дворца Ольденбургских под Воронежем

ООО «Дизайн» из Чувашии внесли в реестр недобросовестных поставщиков сроком на два года в связи с невыполнением работ по госконтракту на подготовку документации и сохранение мостика дворцового комплекса Ольденбургских в воронежском райцентре Рамонь. Об этом 29 января сообщили в УФАС по Воронежской области. Цена контракта составляла 19,5 млн руб.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба правительства Воронежской области Фото: пресс-служба правительства Воронежской области

По данным Rusprofile, ООО «Дизайн» было зарегистрировано в Чебоксарах в феврале 2003 года для строительства жилых и нежилых зданий. Уставный капитал — 10 тыс. руб. Учредителями фирмы являются Алена Иванова (51%) и Виталий Краснов (49%). Последний также управляет организацией с 2015 года. В 2024 году компания выручила 150 млн руб. при чистой прибыли 1,2 млн.

Договор с фирмой был заключен в марте 2025 года. Как сообщал «Ъ-Черноземье», «Дизайн» был единственным участником конкурса и не стал снижать начальную цену контракта. По техническому заданию подрядчик должен был выполнить комплекс работ по ремонту подпорных стен и столбов мостика до 1 декабря.

«Как установили при рассмотрении обращения, ООО "Дизайн" нарушило условия контракта, не выполнив работы в установленный срок и не устранив замечания, выявленные заказчиком. Нарушения выразились в том, что подрядчик не приступил к выполнению работ и не представил согласованную рабочую документацию, необходимую для сохранения памятника культуры»,— говорится в сообщении воронежского УФАС.

По данным с портала госзакупок, исполнение контракта осталось на нулевом уровне. Рабочая документация в июле не была принята и оплачена госзаказчиком — министерством строительства Воронежской области — в связи с необоснованным уменьшением «Дизайном» границ реставрации. В ведомстве также указали, что при осмотрах объекта летом и осенью, там не наблюдалось строительно-монтажных работ.

В адрес подрядчика 1 декабря была направлена претензия на 188,5 тыс. руб. за нарушение срока разработки документов и проведения демонтажных работ. Решение заказчика об одностороннем отказе от исполнения контракта зарегистрировали 30 декабря. Договор расторгнут 13 января.

«Ъ-Черноземье» также писал, что в декабре 2025-го не состоялся третий конкурс на реставрацию «Нижнего парка» дворцового комплекса Ольденбургских. Комиссия приняла такое решение из-за отсутствия заявок на торги. Начальная цена контракта составляла 167,2 млн руб.

В начале 2024 года губернатор Александр Гусев заявил, что на реставрацию дворцового комплекса Ольденбургских из областного бюджета решили выделить 750 млн руб. в 2024–2026 годах.

Денис Данилов