Мэр Москвы и губернатор Ярославской области провели рабочую встречу

Мэр Москвы Сергей Собянин и губернатор Ярославской области Михаил Евраев в ходе рабочей встречи обсудили сотрудничество в различных сферах. Об этом сообщили в областном правительстве.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Сергей Собянин и Михаил Евраев

Фото: Правительство Ярославской области Сергей Собянин и Михаил Евраев

Фото: Правительство Ярославской области

«Наши регионы заинтересованы в развитии железнодорожного, автосообщения и создании новых водных маршрутов, модернизации и строительстве причальных комплексов с необходимым сервисом для круизных судов и туристов. Договорились проработать эти вопросы совместными экспертными группами»,— сообщил губернатор.

Ранее губернатор Ярославской области в своем Telegram-канале сообщал, что регион готовит предложение для РЖД по маршруту Ярославль—Москва. Михаил Евраев отмечал, что по этому направлению нужно увеличить число поездов и сократить время в пути. Также прорабатывается возможность пустить по этому же маршруту двухэтажный поезд.

Алла Чижова