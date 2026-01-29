Восьмерке вырезали гранды

30 января состоится жеребьевка стартового — для команд, занявших на первом этапе места с 9-го по 24-е,— раунда play-off Лиги чемпионов, в который почти волшебным образом занесло обоих участников одного из матчей заключительного тура регулярного первенства. «Реал», казалось, не мог не угодить в топ-восьмерку, напрямую попадающую в 1/8 финала, но умудрился уступить — 2:4 — «Бенфике» и вылететь из нее. А «Бенфика», казалось, обречена была покинуть еврокубки, но зацепилась за play-off благодаря голу на излете компенсированного времени вратаря Анатолия Трубина.

Первый этап реформированной перед прошлым сезоном Лиги чемпионов — «фаза Лиги» — финишировал 29 января мощным аккордом из 18 матчей, в которых были задействованы все 36 его участников. А наиболее любопытные итоги регулярного чемпионата выделить совершенно несложно.

Невозможно, например, было не обратить внимание на то, что за пределами топ-24 — на 30-й позиции — очутился, пролетев мимо кубковой стадии, действующий чемпион Италии «Наполи». Его сгубило домашнее поражение — 2:3 — от «Челси». Вроде бы гранд, такой, для которого выход в кубковую стадию — задача рутинная, но нет, срезался.

Зато все-таки проник в нее азербайджанский «Карабах», со своей скромнейшей, стоимостью меньше €30 млн, по версии Transfermarkt, заявкой выглядящий рядом с соседями по таблице — «Галатасараем», «Монако» — оборванцем, случайно очутившимся на богатом приеме.

Невозможно было не обратить внимание на клуб, который выиграл предыдущий розыгрыш Лиги чемпионов. Ничья с «Ньюкаслом» — 1:1 — выбросила ПСЖ из первой восьмерки. А по регламенту турнира только командам, финишировавшим внутри нее, достаются прямые путевки в 1/8 финала. Сейчас их получили сразу пять английских команд — «Арсенал», умудрившийся пройти всю дистанцию регулярки без единого срыва — восемь побед в восьми турах, «Ливерпуль», «Тоттенхем», «Челси» и «Манчестер Сити», немецкая «Бавария», испанская «Барселона» и португальский «Спортинг».

ПСЖ же оказался в списке 16, следующих за авангардом. И ему предстоит во второй половине февраля рубиться в дополнительном раунде play-off. Собственно, 30 января жеребьевка и сформирует его пары. Причем команды, для которых она актуальна, поделены на две корзины. ПСЖ — в верхней, для сеяных. А регламент жеребьевки ограничил круг его потенциальных соперников всего двумя клубами — как раз тем самым выскочкой «Карабахом» плюс прекрасно знакомым парижскому монстру по французскому чемпионату «Монако», который в текущем сезоне смотрится так себе. Год назад, кстати, ПСЖ тоже пришлось преодолеть этот придуманный во время реформы лишний раунд. И ничего, он не помешал ему добраться до самой верхушки.

Ну и разумеется, невозможно было не обратить внимание на то, что произошло в Лиссабоне в матче, в котором «Бенфика» принимала «Реал» и описывая который всякие уважаемые медиаресурсы — такие как BBC и L’Equipe — часто употребляли слово «чудо».

И в самом деле без него, рассказывая о пережитом португальским клубом в этом розыгрыше, непросто было обойтись. Разогнался он в нем четырьмя поражениями в четырех турах. А четыре тура — это, между прочим, ровно половинка пути. И после нее как-то слабо верилось, что даже Жозе Моуринью, тренер, у которого когда-то была репутация исключительно фартового, умеющего выкручиваться из безнадежных ситуаций, все поправит.

«Бенфика» после своей жуткой стартовой серии, правда, взбодрилась, но перед заключительным туром все равно шла вне «зоны play-off». А встречалась с монстром, которому вообще-то не стоило разбазаривать очки: разбазарив, рисковал покинуть восьмерку. И вот «Реал», поведя в счете, умудрился пропустить соперника вперед, а концовку встречи провел так, что автор обоих его голов Килиан Мбаппе не придумал для нее определения лучше, чем «позор». Но и при 3:2 в ее пользу «Бенфика» оставалась за бортом play-off из-за чуть худшей, чем у конкурентов, разницы мячей. А шло уже компенсированное время. Вернее, не шло, а истекало — восьмая минута. И тут на подачу стандарта в чужую штрафную примчался украинский вратарь «Бенфики» Анатолий Трубин и ударом головой вогнал в ворота «Реала» четвертый мяч, сделав разницу вполне приемлемой для своего клуба. Трубин стал пятым голкипером, которому удалось забить гол в матче Лиги чемпионов. Но настолько приметных среди этих голов, как ни крути, не было.

А пока футболисты «Бенфики» праздновали волшебное спасение, футболисты «Реала» переваривали неприятный факт: они все же угодили в дополнительный раунд. А в нем, что забавно, снова могут пересечься с лиссабонцами. Ну или с норвежским «Будё-Глимтом».

Алексей Доспехов