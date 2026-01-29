«Наполи» убрали с поля

В футбольной Лиге чемпионов завершился общий этап и определились 24 участника play-off. В их число не попал «Наполи», который в заключительном туре проиграл дома «Челси» — 2:3. Чемпион Италии показал неожиданно низкий результат, финишировав только на 30-м месте. Неудачно сложились последние матчи и для испанских клубов. «Реал», «Атлетико» и «Атлетик» дружно потерпели поражения. В то же время на мажорной ноте закончили турнир английские команды, пять из которых завоевали прямые путевки в 1/8 финала.

Нападающий «Челси» Жуан Педро

Фото: Ciro De Luca / Reuters Нападающий «Челси» Жуан Педро

Перед восьмым туром общего этапа Лиги чемпионов только четыре клуба не претендовали на выход в следующий раунд, и конечно, сильно удивило, что в пролете оказался «Вильярреал», который сейчас уверенно входит в топ-4 текущего чемпионата Испании, уступая лишь признанным грандам — «Барселоне», «Реалу» и «Атлетико». Однако еще более неожиданным было положение действующего чемпиона Италии «Наполи», находившегося на 25-м месте, то есть за пределами play-off, всего с восемью набранными очками и к тому же с плохими дополнительными показателями. Причем неаполитанцы умудрились завалить выступление в Лиге чемпионов, несмотря на вполне комфортный календарь. Тем не менее они не смогли справиться с «Айнтрахтом» (0:0), «Бенфикой» (0:2) и «Копенгагеном» (1:1), а поражение 2:6 от ПСВ испортило им всю разницу мячей.

Чтобы все-таки зацепиться за play-off, «Наполи» была просто необходима победа в последнем туре, но проблема заключалась в том, что добыть ее нужно было в матче с «Челси», занимавшим восьмое место и боровшимся за прямую путевку в 1/8 финала.

И единственное, что могло добавить осторожного оптимизма итальянскому клубу, — неудачная игра лондонцев в нынешней Лиге чемпионов на выезде, где им не удалось одолеть даже скромный «Карабах».

Между тем подопечные Антонио Конте только усугубили ситуацию, пропустив на 19-й минуте с пенальти, который реализовал Энцо Фернандес. Но красивый гол Антонио Вергары после классного финта вернул их в Лигу чемпионов, а под конец первого тайма еще и Расмус Хёйлунн замкнул прострел Матиаса Оливеры. Вот только «Наполи» не удержал это зыбкое преимущество, и Жуан Педро восстановил равенство мощным ударом. А на 82-й минуте бразилец убежал один на один с вратарем и сделал дубль. Неаполитанцы потерпели поражение 2:3 и бесславно завершили общий этап на 30-м месте. «Челси» же с 16 очками поднялся с восьмой позиции на шестую.

Лучшим клубом на общем этапе Лиги чемпионов стал, как и ожидалось, «Арсенал», который одержал восьмую победу подряд, предсказуемо разобравшись на своем поле с занявшим последнее место «Кайратом» — 3:2.

Правда, на быстрый гол Виктора Дьёкереша гости молниеносно ответили точным ударом с пенальти Жоржинью. Но затем Кай Хаверц снова вывел лондонцев вперед, пробив из-под российского защитника казахстанского клуба Егора Сорокина, а Габриэл Мартинелли на 38-й минуте окончательно закрыл этот в общем-то проходной матч. Гол Рикардиньо в самой концовке уже ни на что не повлиял. Лондонцы взяли 24 очка при абсолютно лучшей разнице мячей 23:4.

«Бавария» тоже практически заранее гарантировала себе второе место, хотя у нее в заключительном туре был матч посложнее — против ПСВ в гостях. В результате мюнхенцы вырвали победу со счетом 2:1 усилиями Гарри Кейна и набрали 21 очко. Третьим с 18 баллами финишировал «Ливерпуль», который дома разгромил «Карабах» — 6:0. Любопытно, что азербайджанский клуб все равно квалифицировался в дополнительный раунд play-off с 22-го места. А за «Ливерпулем» с 17 очками расположился «Тоттенхем», обыгравший во Франкфурте-на-Майне «Айнтрахт» — 2:0. Кроме того, на восьмой строчке с 16 баллами общий этап закончил еще один представитель Английской премьер-лиги — «Манчестер Сити», забивший два безответных гола в домашней встрече с «Галатасараем».

В Париже за путевки в 1/8 финала бились прямые конкуренты — «Пари Сен-Жермен» и «Ньюкасл Юнайтед».

Ворота французского клуба защищал российский голкипер Матвей Сафонов, вернувшийся в строй после травмы, полученной в героическом финале Межконтинентального кубка, когда он отразил четыре удара подряд в серии пенальти. Но сейчас на первых же минутах блеснул вратарь гостей Ник Поуп, отбив 11-метровый в исполнении Усмана Дембеле. Впрочем, вскоре с игры отличился Витинья, и ПСЖ все же повел 1:0. А в компенсированное время первого тайма и Сафонову пришлось доставать мяч из сетки, куда его отправил Джо Уиллок после розыгрыша стандарта. В итоге была зафиксирована ничья 1:1, которая лишила обе команды мест в первой восьмерке. ПСЖ с 14 очками откатился на 11-ю позицию, а «Ньюкасл» — на 12-ю.

Не попал в 1/8 финала напрямую и «Реал», столкнувшийся с упорным сопротивлением «Бенфики», которая занимала далекое 29-е место. И хотя лидер мадридцев Килиан Мбаппе забил дежурный гол в нынешней Лиге чемпионов, перед вторым таймом они проигрывали в Лиссабоне 1:2. После перерыва команда Жозе Моуринью и вовсе увеличила перевес, когда Андреас Шельдеруп оформил дубль. Мбаппе сократил отставание до минимума, достигнув отметки в 13 мячей, но гости так и не вытащили игру, которую заканчивали вдевятером после удалений Рауля Асенсио и Родриго. А «Бенфика» совершила чудо. Ее голкипер Анатолий Трубин на последних секундах пошел в чужую штрафную площадь и головой поразил ворота своего коллеги Тибо Куртуа. Именно благодаря этому голу лиссабонцы взлетели на 24-е место, опередив по дополнительным показателям «Марсель», и пробились в play-off. «Реал» же с 15 очками выпал из топовой восьмерки, опустившись с третьей строчки на девятую. Зато на седьмую с 16 баллами забрался «Спортинг», одержавший волевую победу над «Атлетиком» в Бильбао — 3:2. Вообще португальский клуб в какой-то степени сенсационно оставил позади многих топов, включая «Сити», «Реал», «Интер», ПСЖ, «Ювентус», «Атлетико», «Боруссию».

Неожиданно поначалу развивался и матч в Барселоне, где одноименный клуб принимал «Копенгаген» и уже на четвертой минуте позволил нападающему гостей Виктору Дадасону открыть счет. Более того, каталонцы так и не сумели отыграться до перерыва. Только на 48-й минуте они наконец-то вскрыли оборону датской команды, когда Роберт Левандовский вколотил мяч в пустые ворота с передачи Ламина Ямаля. А потом еще голами отметились Ямаль с помощью рикошета, Рафинья с пенальти и Маркус Рашфорд со штрафного. «Барселона» победила 4:1 и с 16 очками заняла пятое место.

Тем временем настоящая сенсация случилась в Мадриде, где «Атлетико» потерпел поражение от «Будё-Глимта» — 1:2. Таким образом, норвежский клуб вышел в play-off с 23-го места. Стоит отметить и «Брюгге», который, уничтожив «Марсель» — 3:0, перескочил с 27-й позиции на 19-ю.

Александр Ильин