Красноярские ЗАГСы раз в месяц будут отказывать в расторжении брака

Агентство ЗАГС Красноярского края запустило акцию «Скажем НЕТ разводам!». Раз в месяц ЗАГСы региона не будут регистрировать разводы — ближайший такой день объявят 14 февраля, сообщила пресс-служба организации.

Цель акции — «сохранение крепких семейных уз и снижение числа бракоразводных процессов в Красноярском крае», сообщили в агентстве. Теперь органы ЗАГС вместе с психологами будут проводить консультации для пар, которые хотят развестись, а также раздавать листовки с информацией о возможности получить такую помощь. «Уверены, что своевременная профилактика в виде поддержки и грамотной консультации сможет вернуть гармонию и любовь в наши семьи»,— указано в публикации.

Российские власти планируют ввести обязательную досудебную медиацию для урегулирования семейных споров, следует из утвержденного правительством плана, с которым ознакомился ТАСС. Согласно документу, судебное производство будет приостанавливаться на время проведения этой процедуры. Для случаев, когда в споре фигурируют дети, предусмотрена обязательная встреча с медиатором до обращения в суд.

При этом в октябре 2025 года комиссия по законопроектной деятельности правительства РФ раскритиковала законопроект о необходимости проходить обязательную консультацию у психолога при разводе. В правительстве заявили, что проект, который депутаты внесли в Госдуму еще в 2024 году, не согласуется с положениями Гражданского процессуального кодекса. В соответствии с ними примирительную процедуру должны проводить только на добровольной основе.