В России проработают возможность обязательной медиации при разводе

Правительство РФ утвердило план мероприятий в сфере семейной политики, в рамках которого планируется ввести обязательную досудебную медиацию для урегулирования семейных споров. С документом ознакомился ТАСС.

Согласно документу, предлагается установить обязательный досудебный порядок разрешения семейных конфликтов с привлечением медиатора, а также приостанавливать судебное производство на время проведения этой процедуры.

Для случаев, когда в споре фигурируют дети, предусмотрена обязательная встреча с медиатором до обращения в суд.

Власти определят федеральный орган, ответственный за управление медиацией, а также создадут реестр медиаторов, специализирующихся на семейных спорах. Ответственными за разработку законопроекта назначены Минюст, Минэкономразвития, Минтруд и Минфин. Работа запланирована на 2026–2027 годы.