В правительстве раскритиковали идею отправлять разводящихся россиян к психологу

Комиссия по законопроектной деятельности правительства РФ подготовила отрицательный отзыв на законопроект о необходимости пройти обязательную консультацию у психолога при расторжении брака. Эта инициатива предполагает, что суды будут назначать разводящимся супругам, имеющим несовершеннолетних детей, «социально-психологические услуги». Документ в прошлом декабре внесли в Госдуму глава комитета по молодежной политике Артем Метелев, вице-спикер Анна Кузнецова, депутат Игорь Антропенко, а также сенатор Дмитрий Перминов (все — «Единая Россия»).

«Расторжение брака супругами, имеющими общих несовершеннолетних детей, значительно ухудшает условия жизнедеятельности самих супругов и их несовершеннолетних детей, что является основанием для оказания им социально-психологических услуг»,— говорится в пояснительной записке. При этом законопроект «не влечет излишнего вмешательства государства в жизнь семьи», заверили его авторы: брак будет расторгнут через три месяца даже в случае отказа от посещения психолога или «отсутствия результатов» этой процедуры.

Однако правительственная комиссия отметила, что законопроект парламентариев «не согласуется с положениями» Гражданского процессуального кодекса (ГПК). Так, в ч. 1 ст. 153.2 ГПК установлено, что «примирительная процедура» проводится «по ходатайству сторон или по предложению суда», то есть на добровольной основе. Также инициатива требует дополнительных пояснений в части установления сроков для примирения супругов. «Законопроект нуждается в существенной доработке»,— говорится в проекте отзыва.

Ранее идею раскритиковала глава думского комитета по делам семьи Нина Останина (КПРФ). «Если эта процедура добровольная и бесплатная — одно дело. Но если авторы законопроекта говорят, что она не требует дополнительного финансирования, а у нас органы ЗАГС — бюджетные организации, значит, тогда (процедура выполняется.— “Ъ”) за счет самих граждан. Я против любых поборов с граждан»,— сказала она “Ъ”.

Эмилия Габдуллина